Comisión de la ONU vuelve a acusar a Israel de genocidio

Una comisión de investigación internacional con mandato de la ONU acusó este martes (23.06.2026) a Israel de "apuntar" contra los niños palestinos en la Franja de Gaza, y denunció una vez más un "genocidio".

Con ocasión de la publicación de un nuevo informe de esta comisión, Srinivasan Muralidhar, su presidente, afirmó en un comunicado que "al apuntar contra niños, Israel ataca la capacidad del pueblo palestino de existir y de determinar su futuro".

Israel, por su parte, tachó el informe de "difamatorio" y acusó a la comisión de "silenciar las tácticas brutales del grupo terrorista Hamás, que ataca sin piedad a los niños israelíes y utiliza a niños palestinos como escudos humanos".

En septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresa en nombre de esa organización, llegó "a la conclusión de que se produce un genocidio en Gaza".

Tras la publicación de ese primer informe, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que veía "pruebas crecientes" de un "genocidio" en Gaza.

El equipo subraya en su último reporte que encontró pruebas de que "las fuerzas de seguridad israelíes apuntaron y mataron deliberadamente a niños palestinos", lo cual consideró como un factor clave para establecer el "intento genocida por parte de las autoridades y de las fuerzas de seguridad israelíes de destrozar al mayor grupo palestino de Gaza".

Según la comisión, existen "motivos razonables" para concluir que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes "han continuado cometiendo el crimen de genocidio" en Gaza.



