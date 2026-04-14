Comienza nuevo juicio por la muerte de Maradona tras anulación del proceso anterior

San Isidro, Argentina | El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comienza este martes en Argentina, tras la anulación del primero un año atrás, luego de que se descubriera que una de las juezas participaba en un documental clandestino sobre el proceso.

El escándalo, que enterró el primer juicio en mayo de 2025, dejó sin efecto 20 audiencias y 44 testimonios recogidos a lo largo de dos meses y medio.

El segundo proceso, en el que se escuchará a unos 120 testigos, buscará determinar la responsabilidad del equipo médico de Maradona, aunque con un nuevo enfoque por parte de la fiscalía.

"El fallido juicio y el hecho de que las defensas hayan conocido nuestros métodos nos obligó a cambiar estrategias, pero siempre con la convicción firme de que impediremos la impunidad de los responsables", dijo a la AFP el fiscal Patricio Ferrari.

El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar, tras varias horas de agonía en su cama en una residencia privada en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.

Siete profesionales de la salud —médicos, psicólogos y enfermeros— que lo atendían entonces son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte del exfutbolista.

Las defensas sostienen que falleció por causas naturales. "Si hay algo que quedó descartado es un plan criminal doloso para matar a Maradona. El que siga sosteniendo eso es cruel con la familia y con los imputados", dijo el domingo Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, a Radio Con Vos.

El proceso en San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, constará de 30 audiencias, dos veces por semana, y se estima que finalice no antes de julio.

La noticia del fallecimiento del campeón mundial con Argentina en 1986 llevó a cientos de miles de personas a las calles en un duelo colectivo, en medio de la pandemia de covid-19.

- "Justicia divina" -

Durante el mediático juicio de 2025 se dieron a conocer imágenes de Julieta Makintach, una de las tres juezas del tribunal, como protagonista de un documental clandestino sobre el mismo proceso del cual formaba parte.

Abogados y testigos quedaron atónitos: la magistrada fue apartada, el juicio anulado y el escándalo copó los titulares en Argentina y el exterior.

Titulado "Justicia divina", el documental mostraba a Makintach caminando por los pasillos del tribunal con música electrónica de fondo y luego siendo entrevistada en su despacho.

La jueza fue destituida en noviembre en un juicio político.

"Basura, me echaste porque estaba guionado", le gritó uno de los abogados defensores, Rodolfo Baqué, quien fue expulsado de la sala en la primera audiencia por orden de Makintach, bajo el argumento de no estar autorizado.

Algunos abogados se emocionaron hasta las lágrimas al exponer por última vez, cuando ya se sabía que el juicio sería anulado.

- "Plan inhumano" -

A lo largo del primer proceso se pusieron en cuestión tanto las condiciones de la internación como la pertinencia de atender al exfutbolista en su residencia en Tigre, un acuerdo alcanzado entre la familia y el equipo médico tras la neurocirugía.

El equipo médico llevó adelante un "plan inhumano de resultado eficaz", dijo el abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando. El astro fue "asesinado" y "en cualquier hospital precario le hubieran salvado la vida", según sostuvo.

"Todos creíamos que había sido una muerte natural. Hasta que tres días después nos llaman desde la fiscalía y nos cuentan que posiblemente lo habían matado. Y ahí empezó la investigación", recordó Jana, una de las hijas de Maradona, a la prensa argentina en marzo.

Las defensas tienen diferentes estrategias para cada imputado. Los principales son, además de Cosachov, el médico de cabecera Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz.

Los acusados enfrentan penas de entre 8 y 25 años de prisión. Una octava imputada será juzgada en un proceso separado.