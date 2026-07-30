Comienza el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU empezó este jueves el proceso de selección del próximo secretario general de las Naciones Unidas, mediante una votación de sondeo para medir los niveles de apoyo que tienen los siete candidatos que aspiran al cargo.

Cuatro mujeres y tres hombres compiten para suceder a António Guterres, quien finalizará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre de 2026.

Ellos son la chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el ugandés Olara Otunnu y el senegalés Macky Sall.

Sobre las 10:30 locales (8 a. m. hora de Costa Rica), los 15 miembros del Consejo se reunieron a puerta cerrada. Cada Estado debe asignar anónimamente a cada candidato una calificación de "recomendar", "desaconsejar" o "sin opinión".

Aunque Grossi, el actual jefe de la agencia atómica de la ONU, es el candidato más mencionado, los observadores creen que por ahora no hay un claro favorito en la contienda, que podría prolongarse durante varios meses.

"Es importante empezar el proceso. Es importante que (nosotros) seleccionemos al mejor candidato", dijo el embajador pakistaní ante la ONU, Asim Ahmad, cuando arribó a la reunión.

Pocos se atreven a predecir el resultado, ya que el destino de los candidatos está, en la práctica, en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), quienes no han manifestado sus preferencias.

Siguiendo una tradición geográfica que no siempre se respeta, América Latina aspira al cargo en esta ocasión, lo que explica que la mayoría de los candidatos provengan de esta región.

Muchos Estados también impulsan que, por primera vez, una mujer dirija la ONU.