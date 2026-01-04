Comercios cerrados y ambiente de incertidumbre: así está Caracas tras captura de Maduro

Esta nota se hizo con la colaboración de la periodista Diana Martínez de la Alianza Informativa.

Desde tempranas horas de la mañana, la capital venezolana presentó un panorama inusual: la mayoría de los comercios permanecen cerrados y el transporte público es escaso o inexistente, tanto en Caracas como en otros estados del país.

La actividad se concentra principalmente en supermercados y farmacias, donde decenas de personas hacen filas para adquirir alimentos y medicinas esenciales (ver video adjunto en la portada).



En el plano político, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia informó la noche anterior que, ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez debería juramentarse este domingo como presidenta encargada de la República. Se espera que esta decisión se materialice en las próximas horas.



Paralelamente, las autoridades no han divulgado un balance oficial sobre fallecidos o heridos tras los ataques perpetrados por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero, lo que ha incrementado la preocupación y la desinformación entre la población.



La Conferencia Episcopal Venezolana expresó su solidaridad con el país mediante un comunicado en el que llamó al entendimiento y a la búsqueda de soluciones pacíficas para la crisis que atraviesa Venezuela.



En el ámbito internacional, este domingo está prevista en Brasilia una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con la participación de 33 países miembros, para analizar la situación venezolana y los recientes ataques. El mismo tema será abordado este lunes 5 de enero en una sesión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Para este 5 de enero también está programada la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, en un contexto político marcado por la transición y la incertidumbre institucional. Además, se conoció que Estados Unidos levantó las restricciones aéreas sobre el Caribe tras dar por concluidas sus operaciones en territorio venezolano.



Mientras tanto, Caracas permanece a la expectativa de anuncios oficiales que permitan aclarar el rumbo inmediato del país, en una jornada marcada por el silencio institucional y la tensión en las calles.







