Colombia romperá relaciones con Cuba y Nicaragua

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este domingo (26.07.2026) que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, al anunciar el cierre de 15 consulados y 14 embajadas.

"En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", dijo De la Espriella al referirse a Cuba y Nicaragua, y anunció en una declaración transmitida en sus redes sociales el cierre de embajadas y consulados en otras naciones aunque aclaró que estas decisiones "no significan romper relaciones diplomáticas con esos países".

"En una primera etapa cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal, Sudáfrica", dijo.

El futuro mandatario explicó que los ciudadanos colombianos en los países donde se cerrarán las embajadas seguirán recibiendo atención mediante representación concurrente desde otras misiones diplomáticas de la región, y afirmó que la reorganización busca hacer "más eficiente" el servicio exterior.

Reabrirá embajada de Colombia en Israel

Como parte de esa estrategia, anunció además la reapertura de la Embajada de Colombia en Israel, que funcionará en Jerusalén, una promesa que hizo durante la campaña presidencial, y la apertura de una misión diplomática en Nigeria, con el propósito de reorganizar la presencia del país en África.

Asimismo, señaló que unificará algunas representaciones diplomáticas que, a su juicio, "duplican funciones", como las embajadas de Colombia en Francia y ante la Unesco en París, así como las de Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, de manera que un solo embajador asuma ambas representaciones.

El presidente electo agregó que durante los primeros 100 días de su Gobierno ordenará una auditoría técnica a las demás representaciones diplomáticas para evaluar su continuidad y afirmó que los recursos ahorrados con estas medidas se destinarán a fortalecer sectores como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura.

"Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres", afirmó De la Espriella, quien sostuvo que la diplomacia de su Gobierno estará orientada a atraer inversión, abrir mercados y defender los intereses de Colombia en el exterior.