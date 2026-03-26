Colombia rinde homenajes a víctimas del accidente aéreo

Centenares de personas homenajearon la noche de este miércoles (25.03.2026) en varias ciudades de Colombia a los 69 fallecidos y 57 heridos que dejó el accidente de un avión militar Hércules C-130 que se estrelló el lunes al despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico del Putumayo.

El acto central tuvo lugar en Bogotá, en el Monumento de los Héroes Caídos, donde familiares, miembros de la fuerza pública y ciudadanos prendieron velas por las víctimas en una ceremonia marcada por el silencio, la solemnidad y el luto.

Durante el homenaje, unidades de la Policía Militar permanecieron formadas y sostuvieron velas encendidas, mientras que una guardia de honor, con uniformes de gala y fusiles, custodió la ceremonia bajo la lluvia.

También se ofició un acto religioso en el que sacerdotes elevaron oraciones por las víctimas, en medio de cantos y momentos de silencio que reforzaron el carácter solemne del homenaje.

En medio de la noche, la bandera de Colombia ondeó a media asta y su reflejo se proyectaba sobre el agua acumulada frente al monumento, en una imagen cargada de simbolismo.

Actos en diferentes ciudades

En Cali, principal ciudad del suroeste, el homenaje incluyó el encendido de velas que llevaban los nombres de los uniformados fallecidos frente a un monumento custodiado por uniformados y rodeado de banderas de Colombia.

En Cúcuta, en la frontera con Venezuela, civiles y uniformados encendieron velas en espacios públicos y permanecieron en silencio frente a altares improvisados.

En otras ciudades como Valledupar, Medellín, Yopal, Popayán, Villavicencio e Ibagué también se hicieron estos homenajes, mientras que en Florencia y Pasto se realizaron actos de memoria colectiva con velas como símbolo de respeto.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó este miércoles a las afueras del Instituto de Medicina Legal (IML), tras acompañar a familiares de las víctimas, que las honras fúnebres se realizarán en los lugares de origen de los uniformados fallecidos, aunque no descartó un acto central en Bogotá.

El IML señaló por su parte que ya logró la identificación de 24 de los 69 fallecidos en esta tragedia que enluta al país y por la que el presidente Gustavo Petro declaró tres días de duelo nacional.