Colombia: izquierda se impone como primera fuerza en el Senado

La izquierda del presidente Gustavo Petro se proyecta el domingo (08.03.2026) como una de las fuerzas dominantes del Congreso de Colombia en una disputa cerrada con la derecha, que marcará el ritmo de las campañas de cara a las presidenciales del 31 de mayo.

Pacto Histórico, el partido de Petro, será el más numeroso en el Senado por encima de la principal fuerza opositora de derecha y en la cámara baja sumó apoyos para imponerse como uno de los más importantes, según los resultados parciales de las elecciones legislativas.

Con más del 97% del conteo, la izquierda ratifica su avance en el Congreso como sucedió en 2022, año en el que Petro fue elegido como el primer mandatario de esa corriente política en la historia del país y el primer exguerrillero en subir al poder.

Termómetro para comicios presidenciales

Estas elecciones toman el pulso del Colombia de cara a las presidenciales, en las que marchan como favoritos el senador Iván Cepeda, del partido oficialista, y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

"Hoy comienza nuestro segundo tiempo con una bancada fuerte", celebró Cepeda.

De su lado, De la Espriella lamentó que la izquierda se quedara con "la bancada más grande del Congreso". "Eso es muy grave", apuntó en un video.

Las encuestas proyectan un balotaje el 21 de junio, en un país dividido por más de medio siglo de conflicto armado.

Izquierda perdió escaños del acuerdo de paz

Con los resultados del domingo, el partido de Petro tendría que hacer alianzas con el centro. La izquierda sufrió un golpe al perder los escaños en el Congreso que el acuerdo de paz de 2016 había asegurado para los excombatientes de la guerrilla FARC.

El pacto les garantizó por 8 años diez escaños, pero el beneficio termina en 2026 y su partido no sólo se quedó sin escaños en el Congreso, sino que se juega su supervivencia por falta de votos.

La derecha tiene margen para fortalecerse en el Congreso, aunque De la Espriella ha advertido que gobernará mediante decretos si es elegido como presidente.

El nuevo Congreso asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del nuevo mandatario.