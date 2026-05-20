Colombia empezó preparativos para enfrentar a Costa Rica

La Selección de Colombia empezó los trabajos preparatorios para enfrentar a Costa Rica el próximo 1.° de junio, como parte del camino de los cafeteros rumbo al Mundial 2026.

Con solo cinco futbolistas en cancha, Néstor Lorenzo contó con los arqueros Camilo Vargas y Álvaro Montero, además de los defensores Dávinson Sánchez y Santiago Arias.

La principal novedad fue James Rodríguez, luego de que el veterano lograra negociar con el Minnesota United de la MLS para ser cedido antes del cierre del torneo local.

Días atrás, Lorenzo había dado a conocer una lista de 55 futbolistas, de la que saldrán los 26 elegidos para disputar la Copa del Mundo, esto antes de medirse con la Tricolor en Bogotá, a las 5 p. m., hora de Costa Rica.

Colombia forma parte del grupo K, junto a Portugal, Congo y Uzbekistán.