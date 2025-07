Colombia da por terminada la crisis diplomática con EE.UU.

El embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, dio por terminada este miércoles la crisis entre ambos países gracias a los "canales diplomáticos" luego del impasse de la semana pasada entre los aliados históricos.



El jueves pasado Colombia y Estados Unidos llamaron a consultas a sus máximos representantes diplomáticos tras acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un complot golpista con apoyo de políticos republicanos, de lo que luego se retractó.



Washington convocó al encargado de negocios estadounidense en Bogotá, John McNamara, y Petro llamó a García-Peña.



García-Peña ya volvió a Washington, mientras que la embajada estadounidense aseguró a la AFP no tener información sobre el regreso de McNamara a Colombia.



Esto tiene que ver con "el bien del país, no solo es un asunto del presidente Petro o de una coyuntura, sino de una relación histórica", dijo el embajador colombiano a la emisora Blu Radio.



El diplomático repitió que Estados Unidos no tiene relación con ningún plan golpista luego de que, a principios de junio, Petro mencionara directamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.



Días antes de la disputa, el 23 de junio, Petro mandó una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que aseguró no tener "intención" de vincular "sin fundamentos" a Estados Unidos con el supuesto golpe de Estado.



"Los canales diplomáticos nos sirven tanto a uno como al otro país", agregó García-Peña.



Las relación de cooperación de larga data entre Colombia y Estados Unidos están en su peor momento debido a los constantes choques entre Petro y Trump por temas como la deportación de migrantes y la guerra arancelaria.



La búsqueda de nuevos socios comerciales por parte del país sudamericano y la reciente suspensión de órdenes de extradición de narcos solicitados por Estados Unidos también irritan a su aliado norteamericano.



Estados Unidos es el mayor socio comercial y militar de Colombia, sobre todo en la lucha contra el narco.



Washington debe decidir en los próximos meses sobre la renovación de la certificación colombiana como aliada en la lucha antidrogas, mientras el país acumula récords de narcocultivos.