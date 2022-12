Colectivo LGBT+ del mundo árabe teme repunte de homofobia tras el Mundial

Dubái, Emiratos Árabes Unidos | "El Mundial acabará, la FIFA se marchará y el odio continuará": en el Golfo y en el mundo árabe, muchos deploran las campañas occidentales pro-LGBT+ contra Catar y temen que provoquen incluso un repunte de la homofobia en esta región.



"No es ideal vivir en la sombra, pero tampoco lo es estar en el foco de los proyectores", dice un bareiní de 32 años, cercano a la comunidad LGBT+ (lesbianas, gays, transgénero y 'queers') en ese reino del Golfo, en el que la homosexualidad no está oficialmente perseguida.



Este joven emprendedor de Manama, que pide el anonimato, no esconde su enfado con los equipos europeos que insistieron en lucir el brazalete 'One Love' con los colores arcoíris, símbolo de la comunidad LGBT+, durante la Copa del Mundo de Catar, país en el que la homosexualidad si está criminalizada.



"Nunca se pidió a ningún miembro de la comunidad homosexual de aquí qué pensaba", fustiga este treinteañero, mostrándose "preocupado" por el futuro, tras ver una avalancha de reacciones homófobas en las redes sociales y en su entorno.



Unos meses antes, ya le molestó que algunas embajadas estadounidenses en el Golfo hicieran ondear la bandera arcoíris o publicaran mensajes sobre los derechos de las minorías sexuales, especialmente en Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.



"No escondo necesariamente quién soy, pero tampoco me paseo exhibiendo una bandera arcoíris", dice este hombre, añadiendo que las campañas occidentales "molestan mucho" a las comunidades LGBT+ de una región "muy homófoba", pero donde las autoridades y la sociedad han aprendido a cerrar los ojos, sobre todo con sus conciudadanos y algunos expatriados privilegiados.



"Sin cambios"