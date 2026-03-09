Código Táctico: Jorge Luis Pinto anuncia su proyecto para el Mundial

El exseleccionador nacional Jorge Luis Pinto anunció este lunes su proyecto para el Mundial: Código Táctico.

Pinto publicó en sus redes sociales que comenzará desde el 7 de junio y que se transmitirá en el CanalTRO.

Pinto es conocido mundialmente por ser apasionado a la táctica y ha hecho estudios sobre la evolución del fútbol, debido a que ha estado como analista en mundiales.

En Norteamérica 2026 no será la excepción, debido a que Pinto dirá presente en la fiebre mundialista de la que Costa Rica no podrá decir presente por medio de la Selección.

Pinto vivió en Brasil 2014 el mejor momento de su carrera deportiva al clasificar a unos cuartos de final con la Sele.