Ciudad de Gaza: Israel abre ruta temporal para facilitar la huida

Hasta ahora, el Ejército de Israel venía instando a los residentes a abandonar Ciudad de Gaza por una carretera costera hacia lo que llama una "zona humanitaria" más al sur.

El miércoles 17 de septiembre, los militares israelíes anunciaron la apertura de "una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din", que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza.

El portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee, anunció que este corredor permanecerá abierto solo 48 horas a partir del mediodía.

Ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza

Un día antes, el Ejército israelí lanzó antes del amanecer un bombardeo masivo sobre Ciudad de Gaza, mientras sus tropas avanzaban hacia el centro de la principal urbe del enclave palestino.

Horas después, las propias fuerzas armadas confirmaron el inicio de una gran ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza, con el fin de expulsar a Hamás de lo que califica como uno de sus últimos bastiones. Un comunicado posterior informó de que, desde entonces, "más de 150 objetivos" han sido atacados en la urbe.



