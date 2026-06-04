City considera acciones legales tras anunciar Riquelme su intención de fichar a Haaland

El Manchester City sopesa acudir a los tribunales después de que el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, dijera que si gana las elecciones del 7 de junio la estrella noruega Erling Haaland jugará en el equipo blanco.

Riquelme hizo el anuncio el miércoles por la noche en un programa de la televisión Antena 3 mostrando una camiseta del Real Madrid con el nombre de Haaland y el número 9 estampados.

Este empresario de las energías renovables también afirmó que llevará al Real Madrid al centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri', que aún tiene un año de contrato con el City.

Rodri juega "en una posición que el Real Madrid necesita y es un perfil que, si yo soy presidente, jugará en el Real Madrid", dijo Riquelme en Antena 3.

"Son jugadores, en el caso de Rodri, que tiene contrato y hay que respetar al City, nos sentaríamos a hablar ya el próximo lunes con el City y con su agente", explicó el candidato a la presidencia merengue.

"Y el siguiente es con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y querría venir al Real Madrid", añadió Riquelme.

El City respondió este jueves con firmeza al anuncio hecho por Riquelme sobre Haaland.

"Las cosas que se dicen desde España sobre el futuro de Erling Haaland no son ciertas", declaró un portavoz del club.

"No hay ninguna posibilidad de que eso suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita", añadió su marcha.

"Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto" de pugna electoral, concluyó el portavoz del equipo inglés.

Haaland llegó al City en 2022 y firmó un nuevo contrato de nueve años y medio en enero de 2025.

El noruego, de 25 años, ha sido un goleador prolífico desde su llegada al Etihad, ganando dos ligas inglesas y una Champions.

Haaland conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup esta temporada y, además, se llevó la Bota de Oro de la Premier League con 27 goles.



