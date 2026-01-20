City avergonzado en Noruega y el Real Madrid golea en casa por la Champions

Repasamos los principales marcadores de la UEFA Champions League de este martes.

City se complica en Champions con un resbalón en Noruega

Resbalón del Manchester City en Noruega: en la visita al país de su estrella Erling Haaland, el equipo inglés perdió 3-1 ante el Bodo/Glimt, este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, y se complicó el pase directo a los octavos de final.

Un rápido doblete del danés Kasper Høgh (minutos 22 y 24), ayudado por fallos defensivos de los visitantes, puso las cosas muy cuesta arriba para unos Citizens desdibujados en su visita en pleno invierno local al norte del Círculo Polar Ártico, el territorio más septentrional de esta Champions.

En la segunda mitad, en un rápido contragolpe, Jens Petter Hauge puso el tercero al 58 con un disparo desde la frontal del área, aunque el City acortó poco después, al 60, también con un remate desde fuera del área del francés Rayan Cherki entre una nube de jugadores.

Real Madrid arrolla 6-1 al Mónaco en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé, con un doblete, y Vinícius Jr., con un gol y dos asistencias, fueron los líderes del Real Madrid en la victoria 6-1 ante el Mónaco, este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, donde los españoles se acercan a los octavos de final.

Con 15 puntos, el equipo merengue sube provisionalmente al segundo puesto de la clasificación de 36 equipos y dependerá de sí mismo el miércoles de la próxima semana, en Lisboa ante el Benfica, en la octava y última jornada, para asegurar el pase directo, sin tener que pasar por el play-off de repesca.

Mbappé firmó los dos primeros tantos del Real Madrid (4' y 26'), antes de una segunda mitad en la que Franco Mastantuono (51'), un tanto en contra de Tilo Kehrer (55'), Vinícius Jr. (63') y Jude Bellingham (80') completaron la goleada, en la que el Mónaco solo pudo anotar el tanto del honor al 72, por medio de Jordan Teze.

Arsenal gana 3-1 al Inter en Milán y se asegura estar en octavos

El Arsenal selló su pase a los octavos de final de la Champions League tras derrotar 3-1 al Inter de Milán, que sufrió su tercera derrota consecutiva en la competición, este martes en San Siro, en la séptima fecha del grupo único.

El brasileño Gabriel Jesus abrió el marcador para los Gunners en el minuto 10. El croata Sušić, con un potente disparo desde el borde del área, igualó para los Nerazzurri (18'), pero de nuevo Gabriel Jesus, de cabeza, puso por delante a los londinenses, que vieron cómo el sueco Gyökeres sentenciaba desde la media luna del área (87').

El Arsenal, con pleno de victorias en las siete fechas disputadas, es el primer equipo en asegurar su presencia en octavos, ronda a la que acceden de forma directa los ocho primeros del grupo de 36 equipos.