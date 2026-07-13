Cinco extranjeros y un español: primeros fallecidos identificados tras incendio en Andalucía

Tres británicos, una francesa, un belga y un español son los primeros fallecidos identificados del incendio forestal desatado el pasado jueves en el sur de España y que dejó al menos 13 muertos, informaron este lunes las autoridades.



Hasta que no concluya el proceso de identificación de los otros seis cuerpos encontrados, las autoridades españolas mantienen, sin embargo, la prudencia sobre una posible cifra de desaparecidos.



"Las primeras seis identificaciones de las víctimas del incendio de Los Gallardos ya han concluido", indicó el CID, la entidad pública que se encarga de la identificación, que especificó que se trata de tres británicos, una francesa, un belga y un español.



La decimotercera víctima, una británica de 93 años, sucumbió a sus heridas en el hospital el domingo.



Más temprano, el CID informó de que por el momento había recibido 10 denuncias de desaparición, cifra que, según indicó, podría aumentar.



La Guardia Civil realizó el domingo una nueva batida del terreno en busca de posibles víctimas sin localizar, que se saldó sin novedades.



"Prevenir"



En primera línea del cambio climático, España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, creando condiciones propicias para grandes incendios forestales.



El fuego desatado el jueves en esta zona de la provincia de Almería, a pocos kilómetros de la turística costa mediterránea, arrasó 7.000 hectáreas, según informaron las autoridades regionales de Andalucía.



El incendio, uno de los más letales de la historia reciente del país, está ya "controlado" y "la mayoría de las casas se han conseguido salvar", indicó el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la tarde del lunes.



El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este lunes la zona y pidió a la población que esté alerta ante los fuegos que "por desgracia cada vez son más comunes" en pleno cambio climático.



"No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir", indicó desde el puesto de mando que coordina las labores de extinción.



"Cada uno desde el punto de vista individual tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando", agregó, alertando de que se prevé un "verano complejo".



España ya sufrió este año dos olas de calor, que afectaron prácticamente a todo el país, y el mes pasado fue el segundo junio más caluroso desde el inicio de los registros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



"Un tercio de la superficie calcinada el año pasado en Europa se produjo aquí en España", recordó Sánchez.



"Autoprotección"



A su lado, el presidente regional de Andalucía pidió también a la población que asuma "esa sensibilidad y esa autoprotección" necesaria en estos casos, llamando a estar alerta al humo y a "actitudes sospechosas" de posibles pirómanos.



Moreno solicitó también reflexionar sobre si debe introducirse en el sistema educativo formación para que la población adquiera la "capacidad de actuar en una situación de emergencia".



En los últimos días, la región que preside recibió críticas de algunos familiares de víctimas, que lamentaron la falta de una prevención eficaz para avisar a sus allegados del alcance del fuego.



En España, las competencias sobre emergencias corresponden inicialmente a las regiones, aunque pueden solicitar la intervención del Estado central en caso de agravarse la situación.



De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego se originó tras la caída de un cable eléctrico en una cuneta, desde donde prendió un vertiginoso fuego que llegó a avanzar 100 metros por minuto.



Después de tres días de lucha, los bomberos consiguieron estabilizar el incendio el domingo y los alrededor de 1.500 evacuados pudieron comenzar a regresar a sus casas.



Atraídos por el sol y la tranquilidad, numerosos extranjeros, muchos de ellos británicos, eligen esta zona del este de la sureña Andalucía para residir, tener casas de vacaciones o pasar unos días.



Los incendios arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado en España, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, con saldo de ocho personas fallecidas.