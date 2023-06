Christophe Galtier no seguirá como entrenador del PSG

5 de junio de 2023, 11:15 AM

Christophe Galtier no cumplirá su segundo año de contrato como entrenador del PSG, informó este lunes una fuente cercana a las negociaciones, confirmando una información de varios medios.



Pese a haber conquistado la Ligue 1, el técnico de 56 años no seguirá en el PSG, tal como avanzó el sábado L'Equipe.



Contactado por la AFP, su abogado no quiso comentar la situación.



Tras los festejos por el título de la Ligue 1 el pasado sábado, Galtier aseguró que a comienzos de esta semana iba a reunirse con los dirigentes del club. "Veremos entonces qué decisiones toma la dirección".



Galtier fue fichado el pasado verano boreal por el consejero de fútbol del PSG Luis Campos, con el que ya había trabajado en el Lille cuando los 'Dogos' conquistaron el campeonato en 2021.



Tras unos inicios de temporada prometedores, Galtier paga con el cese la mala segunda parte del curso, después del Mundial de Qatar, y sobre todo por la eliminación ante el Bayern Múnich en octavos de final de la Liga de Campeones, el gran objetivo del club parisino.



Pero el PSG también sufrió una dolorosa eliminación en la copa francesa ante el gran rival, Marsella, y sumó 10 derrotas en 2023, contando todas las competiciones, un lastre demasiado pesado como para continuar su camino en París.