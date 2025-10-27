China realiza vuelos cerca de Taiwán días antes de la reunión entre Xi y Trump

Un grupo de bombarderos chinos H-6K voló recientemente cerca de Taiwán para practicar "maniobras de confrontación", según informaron los medios estatales chinos la noche del domingo (26.10.2025), unos días antes de que los presidentes de Estados Unidos y China se reúnan posiblemente en Corea del Sur.

Taiwán, a la que China considera parte de su territorio, envía a diario aviones de combate y buques de guerra a los cielos y aguas que rodean la isla, aunque el Ministerio de Defensa de Taipéi no ha informado de ninguna actividad inusual reciente.

La televisión estatal china señaló que la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL, ejército chino) llevó a cabo maniobras "de combate real" en torno a la isla de Taiwán, sin dar fecha exacta de los ejercicios aéreos.

Crisis en agenda de reunión Trump-Xi

El anuncio de los ejercicios llega en vísperas del posible encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinpingal margen de una cumbre regional en Corea del Sur. Se prevé que ambos mandatarios aborden la situación en el estrecho de Taiwán y las tensiones comerciales bilaterales.

El informe destacó que las operaciones se enmarcan en el refuerzo de la "preparación integral para el combate" y en la defensa de la "soberanía e integridad territorial".

Expertos militares citados por medios oficiales calificaron las maniobras de "rutinarias" y orientadas a disuadir lo que Pekín denomina "actividades separatistas" en Taiwán.

Disputa se ha recrudecido

Taipéi rechaza los reclamos de soberanía de Pekín y sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

Washington, principal socio armamentístico de Taiwán, mantiene su compromiso de proveer medios defensivos a la isla pese a no tener lazos diplomáticos formales.

En las últimas semanas, se ha recrudecido la disputa entre Taipéi y Pekín en torno a la resolución 2758 de Naciones Unidas, que en octubre de 1971 reconoció a la República Popular China como la única representante legítima de China ante el organismo.

Pekín sostiene que dicha resolución también respalda su soberanía sobre Taiwán, una interpretación que Taipéi considera una "distorsión" del texto original con el propósito de fabricar una "supuesta base legal" que justifique una "futura agresión armada" contra su territorio.