China quiere regular la inteligencia artificial

11 de abril de 2023, 5:30 AM

Pekín, China | China llevará a cabo una "evaluación de seguridad" de las herramientas de inteligencia artificial (IA), en medio del intento de los gigantes chinos de internet de diseñar instrumentos similares a ChatGPT.



China está muy atentan al desarrollo del robot conversacional estadounidense ChatGPT, lanzado en noviembre y capaz de formular respuestas detalladas en segundos a todo tipo de preguntas.



El sistema no está disponible en el país, pero ChatGPT es objeto de innumerables artículos y debates en las redes sociales, al tiempo que los gigantes tecnológicos chinos compiten por diseñar herramientas equivalentes.



Baidu, conocido por su motor de búsqueda, fue uno de los primeros grupos chinos en posicionarse en la IA seguido por Tencent (internet y videojuegos) y Alibaba (comercio electrónico).



China quiere regular la llamada inteligencia artificial generativa, en pleno auge, y antes de ponerse a la venta, los productos que utilicen esta tecnología tendrán que "someterse a una inspección de seguridad", según un proyecto de reglamento publicado el martes por la Administración del Ciberespacio de China.



La entidad reguladora, que somete su texto a los comentarios del público antes de aprobarlo, no especifica cuándo entrará en vigor la normativa.



Los contenidos generados por la inteligencia artificial deben" reflejar los valores socialistas fundamentales y no incluir contenido relacionados con la subversión del poder del Estado", dice el proyecto de reglamento.



Su objetivo es garantizar "el desarrollo sano y la aplicación estándar de la tecnología de inteligencia artificial generativa", según el organismo.



Regulación tecnológica