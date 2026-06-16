China niega haber entrenado a militares rusos para combatir en Ucrania

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian afirmó este martes (16.06.2026) en una rueda de prensa rutinaria que las acusaciones de la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, no tienen base en los hechos y que son "puramente calumnias".

Kallas había declarado este lunes que la UE ha "verificado informes que indican que el Ejército chino ha estado entrenando a personal militar ruso para combatir en Ucrania", y que los Veintisiete están "analizando las implicaciones" que tiene ese hecho.

Un funcionario de la UE afirmó que estas actividades de entrenamiento se habían llevado a cabo en varias localidades de China y que varios cientos de soldados rusos habían recibido entrenamiento. Algunos de ellos habrían sido desplegados posteriormente en la guerra contra Ucrania.

UE ve a China como "facilitador de la guerra de Rusia contra Ucrania"

En una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores en Luxemburgo, la jefa de la diplomacia europea señaló que China "sigue siendo un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania", razón por la cual el bloque europeo decidió además sancionar a varias empresas del país asiático.

Se trata de las empresas Shenzhen Minghuaxin y Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, uno de los mayores fabricantes y distribuidores de aditivos lubricantes con sede en China, en ambos casos por su apoyo al complejo militar e industrial de Rusia.

China aún no ha condenado la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y, con su postura, respalda a Moscú. La República Popular también ha sido acusada repetidamente de apoyar a la industria militar rusa mediante el suministro de bienes esenciales que pueden utilizarse tanto con fines civiles como militares.