China, muy "preocupada" por conflicto en Ucrania, llama a "promover diálogo"

Este martes, Wang tiene previsto visitar Moscú, última escala de su gira europea, que incluyó a Francia, Italia, Hungría y Alemania.



El Kremlin dijo el lunes que Wang podría reunirse con el presidente Vladimir Putin, según la agencia noticiosa oficial TASS.



Su gira se produce tras la denuncia del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, de que China podría estar "considerando aportar apoyo letal" a Moscú, incluyendo "desde municiones hasta armas".



Igualmente, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo que advirtió el fin de semana a Wang de que cualquier apoyo material a la guerra de Moscú será una "línea roja en nuestra relación".



"Él me dijo que no lo van a hacer, que no piensan hacerlo. Pero estaremos vigilantes", declaró Borrell el lunes a periodistas, antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas.



Pekín rechazó el lunes las denuncias y acusó a Washington de "propagar información falsa".



"Es Estados Unidos y no China el que envía armas constantemente al campo de batalla", sostuvo el portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin.