China insta al diálogo entre Rusia y Ucrania y advierte contra usar armas nucleares

24 de febrero de 2023, 5:32 AM

Pekín, China | China urgió a Rusia y Ucrania a reanudar las negociaciones de paz lo antes posible y advirtió que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto, según un documento publicado el viernes en el primer aniversario de la guerra.



"Todas las partes deben respaldar a Rusia y Ucrania para trabajar en la misma dirección y reanudar el diálogo directo lo más rápido posible", dijo el ministerio de Relaciones Exteriores en este documento de doce puntos para una "solución política" del conflicto.



Pekín también rechazó el uso de armas nucleares en este conflicto, días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara la suspensión de su participación en un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos.



"Las armas nucleares no deben usarse y las guerras nucleares nunca deben lucharse. Hay que oponerse a la amenaza o el uso de armas nucleares", añadió el documento.



Asimismo, el texto subrayó la necesidad de proteger a los civiles: "Las partes en conflicto deben respetar estrictamente el derecho humanitario internacional y evitar atacar civiles o instalaciones civiles".



Estados Unidos criticó inmediatamente el documento a través del asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, quien defendió que la guerra "podría terminar mañana si Rusia deja de atacar Ucrania y retira sus fuerzas".



"Mi primera reacción es que [el documento] podría terminar en el punto uno, que es respetar la soberanía de las naciones", indicó Jake Sullivan a la cadena CNN.



"Rusia ya ha perdido esta guerra. Los objetivos de Rusia en la guerra eran borrar a Ucrania del mapa, absorberla dentro del mapa. Fracasaron y no están en posición de hacerlo", insistió.



Aliados pero neutrales