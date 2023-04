Hong Kong, China | China impulsa la mayor expansión histórica de su arsenal nuclear, con la modernización de sus armas atómicas con miras a posibles conflictos con Estados Unidos, según expertos.



El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) calcula que China tiene unas 350 ojivas nucleares, un arsenal pequeño comparado con los de Estados Unidos y Rusia.



Pero crece rápidamente, y podría alcanzar 1.500 ojivas para 2035, según una proyección del Pentágono publicada en noviembre.



"Parece que China ya no está satisfecha con algunos centenares de armas nucleares para su seguridad", dijo a AFP Matt Korda, de la Federación de Científicos Estadounidenses.



Desde su primer ensayo nuclear en 1964, China ha mantenido un arsenal comparativamente modesto y ha dicho que nunca será el primero en usar armas nucleares en un conflicto.



Pero en los últimos años, bajo el presidente Xi Jinping, comenzó una gran modernización militar que incluye la actualización de sus armas nucleares, no solo para disuadir rivales, sino para poder contraatacar en caso de que falle la disuasión.



"China emprende la más significativa expansión y modernización de sus fuerzas nucleares en la historia del país", comentó a AFP David Logan, profesor asistente del Colegio de Guerra Naval estadounidense.



Esto incluye no solo redoblar la producción de ojivas, sino mejorar la capacidad de lanzarlas con la tríada nuclear: misiles, aviones y submarinos.



"Los cambios en marcha o encaminados son muy significativos" y "China pasará de ser un país con capacidad de respuesta nuclear en la actualidad, a uno que es la tercera mayor potencia nuclear del mundo", señaló a AFP Eric Heginbotham, principal investigador del Centro de Estudios Internacionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT).



China construye "rápidamente" instalaciones para misiles balísticos intercontinentales, con más de 300 silos en total, dijo el año pasado el Pentágono.



Ayuda rusa