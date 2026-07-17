China califica de "completa falsedad" las acusaciones de interferencia electoral en EE. UU.

"Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento", reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, en rueda de prensa este viernes (17.07.2026).

El portavoz de la Cancillería china insistió en que Pekín "no tiene ningún interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos" e instó a Washington a contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales, en lugar de "usar a China como tema de campaña electoral".

Lin señaló que las afirmaciones de Trump son "una campaña de difamación malintencionada", así como que cualquier supuesto indicio o prueba que las avale es una "completa falsedad".

China llama a Estados Unidos a hacer "autocrítica"

"Por el contrario, ¿quién es el que interviene con frecuencia en los asuntos internos de otros países?, ¿quién ha llevado a cabo durante mucho tiempo una vigilancia indiscriminada de Gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo?", cuestionó el portavoz, que llamó a Estados Unidos a hacer "autocrítica".

El vocero evitó responder si las declaraciones de Trump tendrán alguna implicación en la visita que realizará el presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos, planeada para finales de septiembre.

Trump señaló una supuesta interferencia de China en las elecciones de su país en un mensaje emitido este jueves en horario estelar desde la Casa Blanca.

Trump apunta a supuestas amenazas extranjeras

El mandatario centró buena parte de su discurso en supuestas amenazas extranjeras y afirmó que información de inteligencia mostraba intentos de China de influir en los comicios de 2020, que él perdió frente al demócrata Joe Biden, incluida la fabricación de documentos falsos para facilitar votos ilegales.

No obstante, los documentos citados por la Casa Blanca describen acusaciones no verificadas y evaluaciones internas que cuestionaban la fiabilidad de algunas fuentes, además de que años atrás las agencias de seguridad estadounidenses habían descartado que actores extranjeros hubieran alterado los resultados electorales.

Trump cuestionó la confiabilidad del sistema electoral de su país, arremetiendo contra el voto por correo y vinculando la inmigración irregular con la seguridad electoral, al tiempo que presionó al Congreso para aprobar una ley que restringiría el sufragio antes de los comicios de medio mandato de noviembre próximo.