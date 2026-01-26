China apela al "beneficio mutuo" con Canadá tras presión arancelaria de Trump

China apeló este lunes (26.01.2026) al "beneficio mutuo" y a una relación basada en la cooperación con Canadá, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Ottawa con imponer aranceles del 100 % si firma un acuerdo comercial con Pekín, en un nuevo episodio de la escalada de tensiones comerciales entre Washington y sus socios.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy en la rueda de prensa diaria del departamento que Pekín considera que las relaciones entre Estados deben abordarse "en un espíritu de cooperación de beneficio mutuo y no con una mentalidad de suma cero", y "mediante la cooperación y no la confrontación".

Guo subrayó que China y Canadá han establecido "un nuevo tipo de asociación estratégica" y han alcanzado "acuerdos específicos para gestionar adecuadamente las cuestiones económicas y comerciales", lo que, según dijo, refleja los principios de "igualdad, apertura, inclusión, cooperación pacífica, desarrollo conjunto y beneficio mutuo".

Cooperación "no está dirigida contra terceros"

El portavoz añadió que esta cooperación "no está dirigida contra terceros", "sirve a los intereses comunes de los pueblos de ambos países" y resulta "conducente a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundiales".

Las declaraciones llegan después de que Trump advirtiera este fin de semana de que impondrá aranceles del 100 % a todos los productos canadienses si Ottawa concluye un acuerdo comercial con China, al considerar que Canadá podría convertirse en "una puerta de entrada" para bienes chinos hacia el mercado estadounidense.

El mandatario estadounidense aseguró además que "China se tragará a Canadá" si ambos países estrechan sus vínculos comerciales, y afirmó que su Gobierno no permitirá que Pekín amplíe su influencia económica en América del Norte.

En respuesta, el primer ministro canadiense, Mark Carney, negó que su país tenga intención de firmar un tratado de libre comercio con China y recalcó que Canadá está obligado por el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y México (T-MEC) a no negociar pactos de este tipo con economías consideradas no de mercado sin consulta previa.

Carney precisó que los contactos recientes con Pekín buscan únicamente "corregir algunos problemas" surgidos en los intercambios bilaterales en sectores como el agrícola, el pesquero o el de vehículos eléctricos, y defendió que esas gestiones son compatibles con los compromisos adquiridos en el marco del T-MEC.