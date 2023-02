China acusa a EE. UU. de enviar globos a su espacio aéreo

Pekín, China | China afirmó el lunes que varios globos de Estados Unidos entraron en su espacio aéreo desde enero de 2022, en respuesta a acusaciones de Washington de que Pekín ha enviado este tipo de aparatos para espiar territorio estadounidense.



Las relaciones entre Estados Unidos y China se han agravado aún más después de que Washington derribara el 4 de febrero un presunto dispositivo de espionaje chino, que según Pekín tenía fines civiles.



Desde entonces se han derribado otros artefactos de este tipo que volaban sobre Estados Unidos y Canadá, aunque Pekín solo ha admitido que el primero era suyo.



Este fin de semana, los medios estatales chinos informaron de que se había avistado un objeto volador no identificado frente a la costa este del país, y que el ejército se estaba preparando para derribarlo.



Pekín se negó el lunes a comentar esa información y se limitó a remitir a los periodistas al ministerio de Defensa, que no respondió a las preguntas de la AFP. Pero el gobierno sí acusó a Estados Unidos de enviar más de diez globos a su espacio aéreo desde enero de 2022.



"No es raro que Estados Unidos entre ilegalmente en el espacio aéreo de otros países", dijo a la prensa el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin.



"Solo en el último año, globos estadounidenses han sobrevolado China más de diez veces sin autorización alguna", aseguró.



Preguntado sobre cómo respondió China a esas supuestas incursiones, Wang dijo que la "gestión [de estos incidentes] por parte de Pekín fue responsable y profesional".



"Si quieren saber más sobre globos de gran altitud estadounidenses que entran ilegalmente en el espacio aéreo de China, les sugiero que se remitan a la parte estadounidense", añadió.



La AFP se puso en contacto con el Departamento de Estado y el Pentágono estadounidenses para comentar las acusaciones de Pekín, pero aún no ha recibido respuesta.



"Precaución"