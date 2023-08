Chelsea y Liverpool empatan en primer gran duelo de la Premier

13 de agosto de 2023, 13:05 PM

Chelsea y Liverpool protagonizaron este domingo el primer duelo entre grandes de la Premier League 2023-2024 y el partido estrella de la 1ª jornada, que se saldó con un empate 1-1 en Stamford Bridge.



El colombiano Luis Díaz había adelantado al Liverpool en el minuto 18, pero el francés Axel Disasi (37’), recién llegado al Chelsea procedente del Mónaco, equilibró el duelo antes del descanso. El VAR, los arqueros y las imprecisiones propias de estas alturas tan tempranas de la temporada hicieron que el marcador ya no se moviera.



El argentino Mauricio Pochettino no pudo así regresar con triunfo a un banquillo de la Premier League, después de haber abandonado el campeonato al finalizar con el Tottenham, donde se ganó una gran reputación en su etapa de 2014 a 2019, pese a no llevar a los 'Spurs' a ningún título.