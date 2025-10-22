Chelsea, Liverpool y Bayern Munich ganan con facilidad en Champions

Repasamos los principales resultados de la Champions League, que este miércoles tuvo acción.

Real Madrid vence 1-0 a la Juventus y suma tres de tres de Champions

Un solitario gol del inglés Jude Bellingham dio la victoria al Real Madrid frente a la Juventus (1-0) en la tercera jornada de la Liga de Campeones para seguir invicto en la competición continental.

Con esta victoria, el equipo blanco suma los mismos puntos (9) que el París Saint-Germain y Bayern Múnich, colíderes por diferencia de goles (+10), y gana confianza de cara al Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu.

También suman 9 puntos Arsenal e Inter de Milán.

Liverpool rompe su mala racha con una goleada balsámica en Fráncfort (1-5)

Después de cuatro partidos seguidos perdiendo, el Liverpool reaccionó con una crucial victoria por 1-5 en su visita al Eintracht de Fráncfort, este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Uno de los reveses de la mala racha de los Reds había sido en Champions, por 1-0 en Turquía ante el Galatasaray, por lo que los hombres de Arne Slot necesitaban la victoria para no complicarse y ahora suman 6 puntos después de tres partidos, a tres unidades de los equipos que llevan un pleno de 9 puntos (PSG, Inter, Arsenal, Bayern y Real Madrid).

Bayern cumple ante Brujas (4-0) y aguanta el ritmo de cabeza en Champions

Obligado a vencer para mantenerse en el grupo de cabeza en Liga de Campeones, el Bayern de Múnich cumplió ante el Brujas (4-0), este miércoles en el Allianz Arena, con el tercer gol obra del colombiano Luis Díaz.

El gigante bávaro es segundo en la liguilla de 36 equipos y suma pleno de puntos (9) en las tres fechas disputadas, los mismos que París SG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.

Los goles ante el equipo belga fueron obra del volante alemán Lennart Karl (5'), del delantero inglés Harry Kane (14'), del extremo colombiano Luis Díaz (34'), y del delantero senegalés Nicolas Jackson (79').

Karl, de 17 años, se convirtió en el goleador más joven del Bayern y en el goleador alemán más joven en Liga de Campeones.

Resultados:

Galatasaray (TUR) 3–1 Bodo/Glimt (NOR)

Athletic (ESP) 3–1 Qarabag (AZE)

Chelsea (ENG) 5–1 Ajax (NED)

Atalanta (ITA) 0–0 Slavia Praga (CZE)

Eintracht Fráncfort (GER) 1–5 Liverpool (ENG)

Sporting Lisboa (POR) 2–1 Marsella (FRA)

Mónaco (FRA) 0–0 Tottenham (ENG)

Real Madrid (ESP) 1–0 Juventus (ITA)

Bayern de Múnich (GER) 4–0 Brujas (BEL)