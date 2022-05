Chelsea empata ante el Leicester y el Everton logra la permanencia

El Chelsea empató 1-1 con el Leicester y se aseguró prácticamente el podio en esta Premier League, mientras que el Everton remontó 3-2 ante el Crystal Palace, por lo que se garantizó seguir en la primera división.

Con el boleto a Champions ya seguro, al Chelsea solo le queda saber si terminará tercero.

Con el empate de este jueves tiene tres puntos de ventaja sobre el cuarto, el Tottenham, sobre el que tiene una diferencia de goles muy favorable (+42 frente a +24), cuando queda apenas una jornada por disputarse, este domingo.

Por su parte, el Everton (16º) sabía que un triunfo le aseguraba la permanencia y aunque empezó perdiendo 2 a 0 en casa por los tantos de Jean-Philippe Mateta (21') y Jordan Ayew (39') para el Crystal Palace (13º), consiguió luego su objetivo.



Los goles de la remontada del Everton fueron conseguidos por Michael Keane (54'), Richarlison (75') y Dominic Calvert-Lewin (85').

