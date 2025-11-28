Chelsea-Arsenal, derbi en la cumbre tras sus exhibiciones en Champions

De regreso a la Premier League, el líder Arsenal visita el domingo en la 13ª jornada al Chelsea, segundo a seis puntos, un duelo en la cumbre entre dos equipos que vienen de impresionar en la Liga de Campeones: 3-1 ante el Bayern Múnich para los Gunners, 3-0 de los Blues frente al Barcelona.

En su estadio, en el choque entre los dos equipos de moda en Europa, el Arsenal de Mikel Arteta dio un golpe sobre la mesa al imponerse a un Bayern que estaba invicto este curso tras 18 partidos, con 64 goles a favor.

"Creo que estuvimos excepcionales, fue una velada europea memorable", declaró su capitán Declan Rice. Los Gunners mandan en la Liga de Campeones con cinco victorias en cinco jornadas, 14 goles a favor y uno en contra.

"Es una victoria increíble, pero ya está... Ahora a casa, a tomar una buena cena y a preparar el duelo en Stamford Bridge", añadió Arteta, que tras varios años amagando parece que por fin tiene a su equipo a punto para optar a todo.

Regresa a la Premier tras haber ganado 4-1 al Tottenham el pasado domingo.

La hora de Estêvão.

Ante el Bayern, con el partido resuelto, el técnico español pudo dar unos minutos al noruego Martin Odegaard, ausente desde hacía casi dos meses por una lesión de rodilla.

También recuperará pronto a los atacantes Viktor Gyökeres y Kai Havertz, ausente este último desde la primera jornada de la Premier League.

En la enfermería desde enero por una grave lesión de rodilla, el brasileño Gabriel Jesus ha acelerado los plazos y está "bastante cerca" de volver al verde, dijo Arteta.

También es dulce la resaca europea del Chelsea. El campeón mundial zarandeó en su cancha al Barcelona, mostrando al continente a su nueva perla, el brasileño de 18 años Estêvão, autor de un golazo.

Su técnico Enzo Maresca intentó bajar la presión sobre la nueva esperanza del fútbol brasileño: "A los 18 años hay que divertirse, él o Lamine (Yamal) son tan jóvenes que si se empieza a hablar de Messi o Ronaldo, se les mete mucha presión. Necesitan estar contentos entrenando".

Estêvão se mostró exultante: "No tengo palabras, fue la noche palabras, le agradezco a Dios todo lo que me está ocurriendo".

Caída libre del Liverpool.

A un punto del Chelsea está el Manchester City (3º), que pagó las rotaciones en Champions con una inesperada derrota en casa ante el Bayer Leverkusen (2-0).

Peor es la situación del Liverpool, en caída libre, que encadena las goleadas ante el enfado de su hinchada. La última, en Liga de Campeones frente al PSV Eindhoven (4-1) en Anfield.

Con esta derrota, la novena en los últimos doces partidos disputados en todas las competiciones, los Reds quedan fuera del Top 8 que clasifica directamente para los octavos de final. En la Premier son 12º a 11 puntos ya del Arsenal.

Intentarán poner punto y final a su crisis desde el domingo en su visita al West Ham (17º).

"Estamos recibiendo un golpe después de otro, es duro. Pero por eso insisto en que hay que continuar luchando", dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot, después de la derrota ante el PSV.











