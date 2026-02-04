Chavismo exige liberación de Maduro a un mes de su captura

Miles de partidarios de Nicolás Maduro se movilizaron este martes (03.02.2026) en la capital de Venezuela, Caracas, para exigir la liberación del mandatario venezolano, que fue depuesto en una incursión militar de Estados Unidos hace exactamente un mes.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la operación del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.

"¡Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás!", gritaron manifestantes en la capital venezolana.

Muchos eran funcionarios públicos vestidos de rojo, el color del chavismo, la ideología inspirada en el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), mentor de Maduro.

Venezuela "no es estadounidense"

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez, ha movilizado a su militancia desde la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que ahora responden en un juicio por narcotráfico en Nueva York.

"Este pueblo no es estadounidense", expresó el hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito'. "Hemos conquistado una profunda conciencia antimperialista".

Más temprano, una concentración de estudiantes universitarios y familiares de presos políticos pidieron celeridad en la aprobación de una ley de amnistía anunciada por Rodríguez.

El proyecto de ley por ahora no llegó al Parlamento, que sesionó sobre otros temas el martes.

La concentración en la Universidad Central de Venezuela (UCV) reunió a unas 500 personas y reactiva una movilización silenciada.

Cualquier protesta contra el gobierno era de hecho una rareza en el país, después de la represión de las manifestaciones contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024, que llevaron a más de 2.000 personas a prisión bajo cargos de "terrorismo".

"¡La libertad está en la calle y no la para nadie!", gritaban los manifestantes. "¡La gente se pregunta qué es lo que se ve, son los estudiantes en la calle otra vez!", coreaban.

La presidenta interina Rodríguez mantiene al chavismo en el poder, aunque condicionado por Washington.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, condenó otra vez el martes la "operación militar inédita y desproporcionada". "Fue inédita nuestra respuesta", apuntó. "Respondimos con los medios y fuerzas disponibles". La Fuerza Armada juró lealtad y subordinación a Rodríguez.

"No nos van a vencer"

La marcha del chavismo llegó cerca del palacio presidencial de Miraflores. Cantantes afines animaron desde una tarima.

Canciones de campaña sonaban en enormes bocinas de camiones que escoltaban al grupo.

Seguidores desplegaron una gran tela con la imagen impresa de Maduro y Flores.

"Nos sentimos confusos, nos sentimos tristes, rabiosos", expresó José Perdomo, un empleado público de 58 años. "La esperanza sigue en la calle luchando y más temprano que tarde tendrán que soltar a nuestro presidente".