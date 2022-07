Chapuzón de la victoria en la piscina del palacio presidencial de Sri Lanka

Los manifestantes que el sábado tomaron por asalto la residencia oficial del presidente de Sri Lanka se encontraron repentinamente con ese lujoso palacio a su disposición y aprovecharon para darse un chapuzón en la piscina.​

Decenas de esrilanqueses colgaron en las redes imágenes en las cuales se les ve deambular por los aposentos de Gotabaya Rajapaksa, tumbarse en su cama y disfrutar de los jardines de la residencia en Colombo, la capital del país.

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM