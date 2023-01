"Chapo" Guzmán lanza un "SOS" al presidente de México

México, México | El otrora narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán pidió ayuda al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ante el "tormento psicológico" que asegura sufrir en la cárcel de Estados Unidos donde purga cadena perpetua, dijo este martes uno de sus abogados.



"En los seis años que Joaquín se encuentra en Estados Unidos no ha visto el sol", sostuvo José Refugio Rodríguez, su defensor en México y quien recibió el mensaje "verbal" de Guzmán a través de Mariel Colón, una de sus representantes legales en Estados Unidos, y de una de las hermanas del capo.



La embajada de México en Estados Unidos confirmó este martes en Twitter que el pasado 10 de enero recibió un correo electrónico de Rodríguez.



Sin referirse al contenido de esa comunicación, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, descartó ante periodistas que su gobierno pueda interceder a favor del "Chapo".



"Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces, pues no le veo posibilidades francamente, pero la voy a revisar con la fiscalía", declaró.



Rodríguez detalló que Guzmán sale apenas tres veces por semana a un "corralito" de unos cinco metros cuadrados donde "no le pega el sol", y que le autorizan menos visitas o llamadas telefónicas que a otros internos.



"Está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico porque el no sacarlo al sol (...) genera un deterioro de su salud, ese deterioro puede llegar a que pierda la vida en forma prematura", advirtió en entrevista con la emisora Radio Fórmula.



Alegó también que a Guzmán no se le permite comunicarse con otros convictos y que los guardias tienen prohibido hablarle en español. Señaló además que las autoridades mexicanas están obligadas a vigilar sus condiciones carcelarias, según convenios con Estados Unidos.



Rodríguez describió el reclamo del capo "como un SOS de quien nada en el mar ahogándose y busca un trozo de madera en donde agarrarse".



Insistió, no obstante, en que el pedido al presidente izquierdista busca también que atienda presuntas violaciones procesales durante su extradición, efectuada en enero de 2017 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).



Le solicita a López Obrador "que ponga atención en esa conducta de violación de derechos en que incurrió el gobierno de Peña Nieto", aseveró Rodríguez.



El reclamo del "Chapo" se conoce luego de que el pasado 5 de enero autoridades mexicanas capturaran a Ovidio Guzmán, uno de sus hijos y heredero de parte del cártel de Sinaloa, en una operación en Culiacán (noroeste) que dejó 29 muertos.



Guzmán fue hallado culpable en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. El 18 de julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua, que cumple en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en el desierto montañoso de Colorado.