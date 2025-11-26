Champions: Mbappé brillante y Arsenal en la cima

Repasamos los principales juego de la fecha de miércoles de la Champions.

Real Madrid gana 4-3 en su visita al Olympiacos con cuatro goles de Mbappé

Kylian Mbappé se encargó de alejar los fantasmas de crisis del Real Madrid, al anotar cuatro goles en el triunfo del equipo español por 4-3 en su visita al Olympiacos este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Después de que el portugués Chiquinho adelantara a los griegos en el minuto 8, Mbappé apareció como un vendaval para firmar un triplete en un margen de menos de siete minutos (22', 24' y 29').

En la segunda mitad, el Olympiacos se resistió. Primero marcó de cabeza el iraní Mehdi Taremi (52'), antes de que el astro francés sellara su póker personal en el 60.

El tanto también de cabeza del marroquí Ayoub El Kaabi (81') reenganchó a los griegos e hizo sufrir al Real Madrid de Xabi Alonso, que hasta el pitido final no respiró aliviado por los intentos a la desesperada de su rival.

La defensa del Liverpool es una ruina y el PSV Eindhoven gana 4-1 en Anfield

El Liverpool pagó cara su fragilidad defensiva y el PSV Eindhoven se llevó la victoria por 4-1 en Anfield este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Con esta derrota, la novena en los últimos doces partidos disputados en todas las competiciones, los Reds quedan fuera del Top 8 que clasifica directamente para los octavos de final de la competición.

El Liverpool comenzó el partido de manera catastrófica: Van Dijk cometió un penal tan claro como absurdo (paró el balón con la mano en alto a un centro lateral) y el veterano croata Ivan Perisic no desaprovechó el regalo para abrir el marcador (6').

Los Reds del entrenador neerlandés Arne Slot reaccionaron y el húngaro Dominik Szoboszlai igualó con un disparo desde el interior del área aprovechando un rechace del arquero neerlandés (16').

Tras el empate, los locales se adueñaron del partido y si no llegaron con ventaja al descanso fue por la madera (a un remate de Van Dijk) y una atajada de Matej Kovar en las dos mejores ocasiones.

El Liverpool esta temporada no tiene nada que ver con el equipo del año pasado y quedó de nuevo demostrado al inicio del segundo tiempo, cuando el brasileño Mauro Júnior abrió en canal la pasiva defensa inglesa y Guus Til superó en el mano a mano a Giorgi Mamardashvili (56').

En pleno desconcierto de la defensa Red, el marroquí Couhaib Driouech sentenció con un doblete (73' y 90+1').

Atlético de Madrid gana 2-1 al Inter con gol de Giménez en el descuento

Un gol en el descuento del uruguayo José Giménez dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1), este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, donde los italianos cortan en seco su pleno de triunfos.

La cabeza de Giménez (minuto 90+3) apareció providencialmente en un saque de esquina con el tiempo cumplido para dejar los tres puntos en el Metropolitano, después de que su compañero argentino Julián Álvarez (9') adelantara a los colchoneros en el inicio de partido y luego el polaco Piotr Zielinski igualara provisionalmente para los visitantes.

El Inter había ganado en las cuatro primeras jornadas y ahora se queda frenado en 12 puntos, bajando al cuarto lugar, a tres del líder Arsenal (15).

Gracias a este triunfo, el Atleti suma 9 puntos (tres victorias, dos derrotas) y sube al duodécimo puesto.

Vitinha lidera la victoria 5-3 del PSG contra el Tottenham

Con una prodigiosa segunda parte y un triplete del portugués Vitinha, el PSG se impuso por 5-3 al Tottenham este miércoles en el Parque de los Príncipes en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

La victoria permite al campeón defensor sumar 12 puntos y ascender a la segunda plaza del grupo único de la Champions, empatado con Bayern de Múnich, Inter de Milán y Real Madrid, todos a tres unidades del líder Arsenal.

Arsenal acaba con la imbatibilidad del Bayern de Múnich y queda líder en solitario

En el partido más atractivo de la quinta jornada de la Liga de Campeones, entre dos de los tres equipos que permanecían invictos, el Arsenal superó por 3-1 al Bayern de Múnich, inflingiendo a los germanos la primera derrota de la temporada

Con esta victoria, y la derrota del Inter ante el Atlético de Madrid, el Arsenal queda líder en solitario de la liguilla de la Champions con un pleno de 15 puntos.