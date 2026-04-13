Champions League vuelve este martes con definición de semifinalistas

Este martes quedarán definidos los primeros semifinalistas de la Champions League.

Todas las series están parejas pues por algo la Champions es la Champions y se le conoce como las noches mágicas.

El Atlético de Madrid y PSG llegan con ventaja de 2-0 a sus partidos contra Barcelona y Liverpool, respectivamente.

Además, este miércoles el Real Madrid buscará darle vuelta al marcador en Alemania contra el Bayern, mientras que el Arsenal intentará cerrar la victoria contra el Sporting Lisboa.

Así marchan las series y estos son los partidos:

Martes 14 de abril:

Atlético de Madrid (2) vs. Barcelona (0) 1 p. m.

Liverpool (2) vs. PSG (0) 1 p. m.

Miércoles 15 de abril:

Bayern Múnich (2) vs. Real Madrid (1) 1 p. m.

Arsenal (1) vs. Sporting Lisboa (0) 1 p. m.