Champions League: Real Madrid y Bayern Munich se roban todas las miradas

Madrid, España | El Real Madrid recibe al Bayern Múnich el martes en la ida de los cuartos de final de la Champions League, con los alemanes rebosantes de confianza y dando la impresión de ser el equipo más completo de Europa, reforzados por el probable regreso de Harry Kane.

El gigante bávaro afronta el duelo como favorito ante un conjunto blanco que vive una temporada complicada, pero que se aferra a su histórica mística en la Champions League para desafiar la lógica.

Justo cuando parecía que su inagotable magia en la competición se agotaba, el Real Madrid, con 15 títulos en sus vitrinas, firmó su mejor actuación de la temporada al aplastar al Manchester City en octavos de final.

A pesar del prestigio del club español y de su constelación ofensiva —Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, además del héroe ante el City, Federico Valverde—, el Bayern Múnich aparece como uno de los grandes candidatos al título.

Kane lidera al Bayern

"Sería presuntuoso dar por hecho que vamos a pasar de ronda", afirmó el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness. "Pero hacía mucho que no teníamos tan buenas opciones en cuanto a calidad de juego como este año".

Harry Kane, con 48 goles en 40 partidos en la temporada, se perdió la victoria 3-2 ante Friburgo por molestias en el tobillo, pero su presencia en el Santiago Bernabéu parece casi segura.

"Jugaría en silla de ruedas", dijo Joshua Kimmich sobre el delantero inglés, mientras que Vincent Kompany aseguró tener la sensación de que estará listo.

Este lunes, Kane participó en el entrenamiento previo al viaje a Madrid.

Bayern, en racha

Con figuras como Michael Olise y Luis Díaz acompañando a Kane, el Bayern despliega un estilo agresivo y de presión alta que le permitió golear al Atalanta con un global de 10-2 en octavos.

El equipo alemán llega tras remontar en Friburgo y suma 14 partidos sin perder.

"Nos da mucha confianza, ahora mismo nos sentimos invencibles", afirmó Lennart Karl, autor del gol del triunfo el fin de semana.

En contraste, el Real Madrid ha sufrido cuatro derrotas en ese mismo periodo, con su técnico Álvaro Arbeloa intentando encontrar equilibrio en una plantilla repleta de estrellas.

El peso del Bernabéu

El conjunto blanco viene de caer ante Mallorca en LaLiga, quedando a siete puntos del Barcelona, pero confía en el impulso del Santiago Bernabéu en las noches europeas.

"Sé de lo que son capaces mis jugadores y de la importancia del partido", afirmó Arbeloa.

Desde el Bayern también reconocen ese factor.

"El estadio y los aficionados se transforman en un huracán que arrasa con el rival", advirtió Karl-Heinz Rummenigge.

Un clásico europeo

El duelo del martes será el enfrentamiento número 29 entre ambos clubes en Europa, el más repetido en la historia de la competición.

El Real Madrid ha superado las últimas cuatro eliminatorias directas ante el Bayern, y en todas terminó levantando el título.

Sin embargo, el Bayern Múnich cree que esta vez tiene los argumentos para cambiar la historia reciente.