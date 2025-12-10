Champions: City vence de visita al Real Madrid

La última fecha de partidos de la Champion este 2025 se derrolló este mipercole. Repasamos lo principales marcadores.

El Manchester City vence al Real Madrid (2-1) y acentúa la crisis blanca

El Manchester City agravó este miércoles la crisis del Real Madrid al derrotar 2-1 al equipo blanco en el estadio Bernabéu, en la sexta jornada de Liga de Campeones.

El cuadro 'citizen' se marchó al descanso por delante en el marcador (2-1), tras remontar el gol inicial del brasileño Rodrygo Goes (28') con las dianas de Nico O'Reilly (35') y de Erling Haaland (43', de penal).

Con esta derrota, la escuadra de Xabi Alonso desciende a la séptima posición, mientras que la continuidad del entrenador vasco está en aprietos, cuestionada los últimos días por los malos resultados recientes: dos victorias en los últimos ocho encuentros.

El líder Arsenal no tiembla en Brujas con victoria 3-0

El líder Arsenal mantuvo este miércoles su pleno de victorias en la sexta jornada de Liga de Campeones tras imponerse 3-0 en su visita al Brujas, resultado que deja a los londinenses a un paso de octavos de final.

Con 18 puntos de 18 posibles y una impresionante diferencia de goles de +16, gracias a una única diana concedida en seis partidos, los Gunners afrontarán en enero las últimas dos jornadas contra Inter de Milán y Kairat Almaty con los deberes prácticamente hechos.

El Brujas (31º), que solo ha ganado un partido y suma cuatro puntos, se mantiene fuera de puestos de repechaje.

Athletic es capaz de igualar fuerzas con el todopoderoso PSG

El Athletic fue capaz de igualar fuerzas (0-0) con el París Saint-Germain, defensor del título, este miércoles en la sexta jornada de la Liga de Campeones.

El PSG, con 13 puntos, ocupa la tercera plaza de la clasificación, mientras que el Athletic suma cinco y se jugará su presencia en la repesca de octavos en las dos últimas jornadas, en enero.