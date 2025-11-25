Champions: Chelsea y Leverkusen tumban al Barcelona y al Manchester City

Este martes regresó la Champions League. La jornada tuvo como lo más relevantes lo sucedido en Londres y en Manchester, donde Chelsea y Leverkusen se impusieron ante el Barcelona y el City.

A continuación, repasamos los principales partidos del día.

El Barcelona cae 3-0 ante el Chelsea

El Chelsea exhibió su condición de campeón mundial para batir con autoridad (3-0) al Barcelona, con diez toda la segunda parte por la expulsión de su capitán Ronald Araújo, este martes en Stamford Bridge en el duelo estelar de la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Los Blues se adelantaron con un gol en propia puerta de Jules Koundé (27') y sentenciaron con un trallazo de Estêvão (55') ante un Barcelona incapaz de aguantar el pulso con un jugador menos. Liam Delap marcó el tercero (73').

El Manchester City cae 2-0 en casa ante el Leverkusen

El Manchester City sufrió este martes en casa su primera derrota en la Liga de Campeones esta temporada contra el Bayer Leverkusen, que sorprendió al equipo inglés con un 2-0.

Con este revés, los Citizens se mantienen con 10 puntos en la tabla, antes de desplazarse en dos semanas al campo del Real Madrid, mientras que el Leverkusen (8) recibirá al Newcastle a principios de diciembre.

El Athletic empata 0-0 contra Slavia Praga

El Athletic Club empató este martes 0-0 en su visita al Slavia de Praga, un punto que mantiene las opciones de los vascos por entrar a los puestos de repechaje en el grupo único de Liga de Campeones.

Los Leones suman cuatro puntos, tras haberse impuesto en San Mamés al Qarabag en la tercera fecha, y ocupan la 28ª posición del grupo único de 36 equipos, en la que los equipos que acaben entre la 9ª y la 24ª posición disputarán un repechaje de acceso a octavos de final.



