Champions: Barcelona y Bayern Múnich clasifican a la siguiente fase

Barcelona gana 4-2 al Slavia en Praga y sube al noveno puesto en Champions

El FC Barcelona logró un triunfo clave 4-2 ante el Slavia de Praga como visitante, este miércoles en la séptima jornada de la Liga de Campeones, y quedó a las puertas del Top 8 a falta de la última fecha.

Con 13 puntos, el equipo catalán es noveno, con las mismas unidades que tres clubes ubicados en puestos de clasificación directa a los octavos de final, sin necesidad de playoff.

El panorama es favorable, ya que el Barça cerrará como local ante el Copenhague y una victoria lo metería automáticamente, además de que PSG y Newcastle, ambos con 13 puntos, se enfrentarán entre sí.

En el partido, un doblete de Fermín López (34' y 42') sostuvo al equipo tras los goles de Vasil Kusej (10') y un autogol de Lewandowski (44'), antes de que Dani Olmo (63') y el propio Lewandowski (70') sellaran el triunfo en el Eden Arena.

Bayern derrota 2-0 al Union Saint-Gilloise y se clasifica a octavos

El Bayern Múnich aseguró su pase directo a los octavos de final de la Champions League tras imponerse 2-0 al Union Saint-Gilloise este miércoles.

Los dos goles del gigante alemán fueron obra del inglés Harry Kane, ambos en la segunda parte del compromiso.

Con 18 puntos, el Bayern se une al Arsenal como los únicos clubes ya clasificados de forma directa antes de la última jornada de la fase de liga.

Atlético no pasa del empate en su visita al Galatasaray

El Atlético de Madrid empató 1-1 en el campo del Galatasaray en la séptima jornada de la Liga de Campeones y dejó de depender de sí mismo para meterse directo en octavos.

El equipo español golpeó temprano con un cabezazo del argentino Giuliano Simeone, tras centro de Matteo Ruggeri, al minuto 4.

El empate llegó al 20', cuando un servicio de Roland Sallai terminó en autogol de Marcos Llorente al intentar despejar.

Athletic gana al Atalanta y mantiene opciones en Champions

El Athletic Club venció 3-2 al Atalanta en Bérgamo y sigue con vida en la lucha por el playoff rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los italianos abrieron con Gianluca Scamacca (16'), pero los vascos reaccionaron con goles de Gorka Guruzeta (58'), Nico Serrano (70') y Robert Navarro (74').

El local descontó con Nikola Krstović al 87', aunque el Athletic supo resistir para quedarse con los tres puntos.

En la última jornada, en San Mamés ante el Sporting de Lisboa, los de Ernesto Valverde buscarán seguir con vida en Europa.