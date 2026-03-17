Champions: Acaba sueño del Bodo/Glimt y Real Madrid elimina al City

Fuera del top-8 del grupo único de 36 equipos, el Real Madrid avanzó a cuartos de final de la Champions este martes al vencer 2-1 en el Etihad Stadium a un Manchester City en inferioridad numérica gran parte del partido.

Un penal por mano de Bernardo Silva tras un disparo de Vinícius, en el minuto 17, supuso la roja directa al portugués y el gol desde los once metros del brasileño, que dejaba la eliminatoria casi sentenciada tras el 3-0 en la ida.

Con un hombre menos, los Citizens igualaron con un gol del noruego Erling Haaland (41'), pero otro tanto de Vinícius en el último suspiro del partido dio una nueva victoria al conjunto blanco, al que regresó tras una lesión Kylian Mbappé.

Fue la cuarta victoria consecutiva del equipo merengue en eliminatorias.

A pesar de haber perdido en la primera fase ante los Citizens, el Real Madrid, quince veces campeón de Europa, reforzó su imagen de equipo pesadilla de los dirigidos por Guardiola, al que ha eliminado en las tres últimas ediciones de la Champions.

Ahora el Real Madrid espera al ganador de la serie entre Bayern Múnich y Atalanta, que se define este miércoles. Los alemanes llegan con ventaja de 6-1.

Fin del sueño del Bodo

El Sporting de Portugal le puso fin al sueño del Bodo/Glimt. Tras caer 3-0 en la ida de los octavos de final de la Champions League, los lusos remontaron la eliminatoria este martes al imponerse 5-0 tras la prórroga en Lisboa, asegurando su pase a cuartos de final.

Fue el final del cuento de hadas para el conjunto noruego, que había sido la sorpresa del torneo tras eliminar en la ronda anterior al Inter de Milán, finalista en 2023 y 2025.

Con goles de Gonçalo Inácio (34'), Pedro Gonçalves (61') y el colombiano Luis Suárez (78', de penal), la serie quedó igualada al final del tiempo reglamentario.

El uruguayo Maximiliano Araújo completó la remontada apenas iniciado el tiempo extra (92') y Rafael Nel selló la goleada en el añadido (120+1').

PSG completa dominio sobre el Chelsea

El Paris Saint-Germain completó su dominio ante el Chelsea con una nueva goleada. Esta vez, los franceses ganaron 0-3 como visitantes, dejando el global en un contundente 8-2.

Los goles fueron obra de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu.

El PSG ahora espera al ganador de la serie entre Liverpool y Galatasaray.

Arsenal también avanza

El Arsenal fue el único equipo inglés que logró avanzar este martes en los octavos de final de la Champions League.

Los londinenses ganaron en casa 2-0 ante el Bayer Leverkusen, para cerrar la serie con un global de 3-1.

Eberechi Eze y Declan Rice marcaron los goles que aseguraron el boleto a cuartos, donde se medirán ante el Sporting CP.