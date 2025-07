CEO de Astronomer renuncia tras polémico video viral en concierto de Coldplay

El director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron, presentó su renuncia este sábado luego de la difusión de un polémico video grabado durante un concierto de Coldplay, en el que aparece acompañado por una compañera de trabajo.

Byron había asumido el cargo de CEO en 2023. Un día antes de su renuncia, la compañía había comunicado que sería apartado temporalmente mientras se aclaraba la situación.

As stated previously, Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability, and recently, that standard was not met.



