Centrocampista De Bruyne podría estar de baja hasta principios de 2026

Nápoles, vigente campeón de Italia y líder de la Serie A, podría perder por lesión hasta principios de 2026 al centrocampista belga Kevin De Bruyne, lesionado en el muslo derecho, anunció el club el lunes.

"Tras su lesión ocurrida durante el partido contra Inter de Milán el sábado, Kevin De Bruyne pasó exámenes médicos que han demostrado que sufre una lesión de mayor amplitud en el bíceps fémoral del muslo derecho", indicó Nápoles en un comunicado.

"El jugador ya ha iniciado su proceso de rehabilitación", añadió el club napolitano, sin dar más precisiones.

Según el diario deportivo La Gazzetta Dello Sport y la cadena de televisión Sky Sports, De Bruyne no debería volver a jugar en 2025, y se perderá al menos dos meses de competición.

El belga se lesionó mientras transformaba un penal en el minuto 33 del partido ganado 3-1 contra Inter de Milán, de la 8ª jornada de Serie A.

Tras su disparo desde los once metros, el exjugador de Manchester City se echó al suelo y se llevó la mano al muslo derecho. Incapaz de andar y con muecas de dolor, abandonó el terreno de juego apoyado en dos miembros del equipo médico.

Desde su llegada a Nápoles como agente libre, De Bruyne, de 34 años, ha marcado cuatro goles en ocho partidos de campeonato y ha entregado dos asistencias en Liga de Campeones.

Antes de enfrentarse a Lecce el martes, Nápoles es líder de la Serie A, empatado a 18 puntos con Roma.



