Celtic amarga el sueño del Hearts y conquista otro título en Escocia

Glasgow, Reino Unido | El Celtic derrotó 3-1 al Hearts en el partido que definía el título de la liga escocesa, disputado este sábado en Glasgow, y acabó con el sueño del club de Edimburgo de romper cuatro décadas de dominio de los grandes equipos de Glasgow.

El conjunto verdiblanco selló la victoria en los últimos minutos, con goles al 87 y al 90+8, para conquistar su 14º título en las últimas 15 temporadas.

Con este campeonato, el Celtic alcanzó 56 ligas en su palmarés y superó al Glasgow Rangers, que se queda con 55 títulos.

El desenlace fue especialmente doloroso para el Hearts, cuyo nombre completo es Heart of Midlothian, y que no conquista el campeonato escocés desde 1960.

Séptimo la temporada pasada, el club sorprendió al convertirse en líder inesperado desde principios de octubre, aunque llegó a la última jornada con apenas un punto de ventaja.

En una auténtica final, al Hearts le bastaba un empate para coronarse campeón y parecía encaminarse al título tras adelantarse con un gol de Lawrence Shankland al minuto 42.

El equipo de Edimburgo estuvo cerca de convertirse en el primer campeón escocés fuera del Celtic o Rangers desde 1985, cuando el Aberdeen de Alex Ferguson levantó el trofeo.

Sin embargo, el Celtic empató justo antes del descanso gracias a un penal convertido por el belga Arne Engels.

Aun así, el empate seguía favoreciendo al Hearts, que resistió durante gran parte del segundo tiempo hasta derrumbarse en el cierre del partido.

El VAR desata la locura

El japonés Daizen Maeda puso en ventaja al Celtic a tres minutos del final en una jugada inicialmente anulada por fuera de juego, pero validada posteriormente por el VAR.

Luego, el galés Callum Osmand sentenció el encuentro en el tiempo añadido y provocó el éxtasis en Celtic Park.

Tras el pitazo final, los aficionados del Celtic invadieron el terreno de juego para celebrar el título junto a los futbolistas.

Mientras tanto, el Hearts volvió a sufrir una amarga definición, recordando lo ocurrido en 1965, cuando perdió el campeonato en la última jornada tras caer 2-0 ante Kilmarnock.

“Este es el lugar más especial del mundo. Cuando todo el estadio está unido, es un espectáculo impresionante”, afirmó el veterano técnico Martin O'Neill, quien asumió el banquillo en enero en sustitución del francés Wilfried Nancy.

“Los jugadores estuvieron magníficos, pero no habríamos podido ganar sin los aficionados”, añadió el entrenador de 74 años.

Los futbolistas del Hearts abandonaron el césped devastados, en medio de la celebración del rival, mientras su técnico Derek McInnes ni siquiera compareció en conferencia de prensa.



Celtic amarga el sueño del Hearts y conquista otro título en Escocia



