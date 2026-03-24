Celso Gamboa será presentado por primera vez ante corte de EE. UU. este martes

Los primeros dos costarricenses en ser extraditados, Celso Gamboa y Edwin López, alias "Pecho de Rata", serán presentados por primera vez ante la Corte Federal del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, este martes

Así lo indica un comunicado de prensa publicado por el sitio del Departamento de Justicia del gigante norteamericano (vea video adjunto de Telenoticias).

El comunicado resalta que los casos contra el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, así como contra el exconvicto, son parte de una iniciativa del Equipo de Trabajo de Seguridad Nacional dedicado a la eliminación de cárteles, pandillas y organizaciones criminales transnacionales, entre otros.

Según la nota de prensa, Gamboa y López son investigados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en su división de Dallas, Texas, y su oficina en San José, así como el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El fiscal a cargo del caso es Wes Wynne.

La Fiscalía del Distrito Este de Texas indicó que los sospechosos enfrentarán sus acusaciones por separado.

A Gamboa se le un supuesto tráfico de droga en grandes cantidades y facilitar el envío de "decenas de millones de dólares en cocaína" desde Colombia a Estados Unidos, que pasó por Costa Rica. También enfrenta cargos por presunta conspiración.

Mientras que López es acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con el aparente conocimiento de que sería enviada a los Estados Unidos.

Actualmente, los nacionales permanecen recluidos en la cárcel Collin County Jail, en McKinney, Texas, al sur de Estados Unidos, tras su extradición desde Costa Rica, el 20 de marzo pasado. Sin embargo, está previsto que esta funcione como una ubicación temporal para ambos, mientras se desarrollan las audiencias correspondiente.