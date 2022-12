Castillo dice que "jamás" renunciará y pide fin de represión en Perú

Lima, Perú | El expresidente peruano Pedro Castillo dijo el martes que "jamás" renunciará y exhortó a poner fin a la represión de manifestaciones que exigen elecciones inmediatas y su libertad, con un saldo de siete muertos y decenas de heridos.



"Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", dijo Castillo en su primera declaración pública desde su destitución y detención hace una semana.



"Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón", agregó en una audiencia judicial virtual que evalúa una apelación a su detención preliminar de siete días.



"Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión", acotó dirigiéndose al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).



Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte de un desacreditado Congreso que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.



La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente la jefatura de Estado, como prevé la Constitución.



Boluarte recibió el martes en su despacho presidencial a la embajadora de Estados Unidos en Lima.



Militares en la calle