Caso Epstein revela presuntos nexos con turismo sexual infantil en Costa Rica

Periodista: Kevin Monge.

Costa Rica aparece referenciada en centenares de archivos del caso de Jeffrey Epstein, luego de que la Oficina de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una masiva colección de más de tres millones de documentos relacionados con el financista acusado de liderar una red internacional de abuso sexual de menores.

Según la última búsqueda realizada dentro del repositorio judicial, el nombre de Costa Rica figura en al menos 291 ocasiones, en documentos que detallan movimientos, contactos y posibles actividades ilícitas vinculadas al círculo cercano de Epstein (ver video adjunto de Telenoticias).

Uno de los archivos más relevantes es un documento elaborado por el abogado Gerald Lefcourt, en el que se mencionan tres sujetos identificados como Derek, Wallace Strevell y Clarke, quienes habrían sido detenidos en 2007 por intentar contratar servicios sexuales con menores de edad durante su estadía en el país.

El informe indica que los sospechosos recurrieron a una supuesta agencia de turismo especializada, sin saber que en realidad se trataba de una operación encubierta del FBI bajo el nombre de ‘Costa Rica Taboo Vacations’, creada para detectar y capturar a personas que buscaban explotar sexualmente a menores.

Otro de los archivos que genera preocupación es un correo electrónico atribuido a Jean Luc Brunel, exsocio de Epstein, en el que se insinúan prácticas irregulares relacionadas con el reclutamiento de jóvenes, contenido que forma parte de las pruebas incorporadas al expediente judicial en Estados Unidos.

Además, los primeros documentos revelan que Epstein manifestó interés en realizar inversiones en proyectos ambientales dentro de Costa Rica; sin embargo, otros registros señalan que personas de su entorno personal estarían involucradas en actividades ilegales, lo que refuerza las sospechas sobre el uso del país como punto de operación o tránsito dentro de la red.

Las revelaciones se suman a miles de causas judiciales abiertas en distintos países contra Epstein y sus colaboradores, y reavivan el debate sobre la vulnerabilidad de destinos turísticos frente a delitos de explotación sexual infantil.