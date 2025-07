Caso Epstein divide a simpatizantes de Trump y refuerza teorías conspirativas

Trump ha sido claro en que conocía a Epstein, pero dice que cortó relaciones con él a principios de los 2000, acusándolo de ser un "canalla".

Pareciera una decisión sencilla para el gobierno de Donald Trump: hacer públicos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el fallecido financiero condenado por delitos sexuales que involucraban a menores, o mantenerlos fuera de la vista del público.

Pero las batallas que se libran entre los partidarios del presidente estadounidense en algunos de los espacios más conspiranoicos de Internet sugieren que la elección a la que se enfrenta Trump no es nada fácil.

En esos espacios, los usuarios discuten sobre si confiar o no en la Casa Blanca, y especulan sobre lo que podría estar ocurriendo entre bastidores y la perspicacia estratégica de Trump, lo que algunos aficionados comparan con jugar una partida de "ajedrez 4D".

"No te distraigas con los farsantes de Epstein", escribió un comentarista que profesaba su firme apoyo a Trump en TheDonald, un foro de mensajes lleno de noticias, teorías de la conspiración y con un lenguaje que va de lo picante a lo extremadamente ofensivo.

"No he pedido ni una sola vez que se publiquen los archivos Epstein porque no soy un completo y total [tonto]", añadió el comentarista.

Pero ese sentimiento está lejos de ser universal.

"¡¡¡Transparencia Epstein AHORA!!!", fue la respuesta.

Otro usuario criticó al presidente por sus recientes declaraciones en las que arremetía contra sus seguidores por centrarse en el asunto Epstein: "No [arremetas] contra tu propia base... Eso te hace parecer culpable".

¿Nuevas revelaciones?

Getty Images El caso de Jeffrey Epstein ha sido el centro de la atención de varias teorías de conspiración en línea desde hace años.

A medida que la saga avanza -alimentada por informes que dan más detalles de la relación de Trump con Epstein, y las reuniones del Departamento de Justicia con Ghislaine Maxwell, quien fue condenada a 20 años de prisión por ayudar al exfinanciero estadounidense a cometer abusos contra menores- los espacios pro-Trump en internet fuertemente involucrados con ideas conspirativas están divididos de la misma manera que los republicanos más convencionales.

Trump fue amigo de Epstein entre la década de 1990 y principios de la década de 2000, pero no ha sido acusado de ningún delito en el marco de las investigaciones en contra de su antiguo amigo.

Según Trump, los dos se pelearon a principios de la década de 2000, dos años antes de que Epstein fuera detenido por primera vez. La Casa Blanca ha sugerido recientemente que su desencuentro había estado relacionado con el comportamiento de Epstein, y que "el presidente lo echó de su club por ser un canalla".

Aunque se desconoce el contenido de los documentos no divulgados, el material de dominio público existente menciona a varias personalidades de alto nivel que estaban relacionadas con Epstein, aunque ello no implica ninguna actividad ilegal.

El presidente había dicho anteriormente que estaría abierto a hacer pública más información sobre Epstein. Pero cambió de postura a principios de este mes, afirmando que el caso estaba cerrado.

La frustración que ha generado lo que muchos estadounidenses consideran una simple petición ahora también está siendo expresada por algunos destacados aliados del presidente.

Getty Images Cada vez son más las voces que se unen a la solicitud de que se publiquen más detalles de la investigación a Jeffrey Epstein.

"Miren, estoy donde he estado cada vez que me hacen esta pregunta", dijo Thom Tillis, un senador estadounidense del Partido Republicano que a veces se ha enfrentado con Trump. "Liberen los malditos archivos".

Un funcionario del Departamento de Justicia estadounidense habló con Maxwell en prisión el jueves, aunque apenas han trascendido detalles sobre lo que se le interrogó y cómo respondió.

La nación MAGA

Getty Images Influenciadores del mundo MAGA como Laura Loomer han estado usando sus plataformas para defender al mandatario... pero no todos.

Aunque los mayores partidarios de Trump siguen apoyando al presidente, muchos están tratando de hacer compatible su respaldo al movimiento Make America Great Again (MAGA) con lo que aparentemente ven como su obstrucción a la publicación de nueva información.

Los influenciadores de MAGA están a la defensiva mientras tratan de proteger a su hombre después de años de exigir transparencia en el caso Epstein, llamado que fue respaldado por Trump durante la campaña presidencial del año pasado, y vociferado durante años por varios altos funcionarios de la administración, incluido el actual director del FBI, Kash Patel.

Laura Loomer, una teórica de la conspiración de extrema derecha con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, y una asesora informal pero influyente de la Casa Blanca, publicó un enlace a un artículo de prensa en el que decía que "Trump no está implicado" en los archivos Epstein.

Junto con los mensajes de apoyo, las críticas a X no se hicieron esperar:

"¿Cómo lo sabes?"

"Literalmente estuvo de fiesta con Epstein".

Decenas de otros usuarios respondieron con memes y fotos históricas de Trump y Epstein juntos, antes de que se pelearan.

Y mensajes como "¡Queremos ver los archivos Epstein!" - que un seguidor publicó en el sitio del podcaster conservador Charlie Kirk- parecen hoy ser tan comunes en Internet como el eslogan más popular utilizado por los obsesivos del caso: "Epstein no se suicidó".

Getty Images Varias teorías conspirativas aseguran que Epstein no se suicidó sino que lo mataron para silenciarlo.

La frase es una referencia a una de las teorías conspirativas más comunes según la cual a Epstein lo asesinó un asaltante desconocido y no se quitó la vida, como afirma la narrativa oficial, cuando murió en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia y el FBI rechazaron esa teoría en un memorando a principios de este mes. También dijeron que no tenían ninguna "lista de clientes" de Epstein de la que se rumoreara que pudiera implicar en la operación criminal a asociados de alto perfil, además de Maxwell.

Fue ese memorándum el que desencadenó el renovado interés por Epstein que viene dominando el ciclo informativo estadounidense en los últimos días.

Después de cuestionar a los funcionarios del gobierno y de exigir la liberación de más documentos en un principio, muchos influenciadores populares del mundo MAGA - incluyendo Loomer, Jack Posobiec, los blogs pro-Trump en Substack y webs como ZeroHedge - parecen estar retrocediendo frente al tema en los últimos días, mientras intentan dirigir la atención de sus audiencias a otra parte.

Pero otros -entre ellos el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, Steve Bannon y el podcaster Benny Johnson- han seguido cubriendo la saga en detalle.

El episodio ha llevado incluso a algunos de los más firmes partidarios de Trump a volverse contra el presidente.

A principios de esta semana Jacob Chansley -el llamado chamán de QAnon que fue condenado por los disturbios en el Capitolio de EE.UU. en enero de 2021 llevando cuernos, pieles y la cara pintada- publicó una cadena de mensajes cargados de improperios dirigidos a Trump en X. Su cuenta fue eliminada poco después.

Sin embargo, los esfuerzos de la administración por destacar otras historias sí parecen haber funcionado para difuminar la energía en algunos de los espacios pro-Trump más conspiranoicos.

Las otras teorías

Getty Images Los foros de discusión en línea ahora se enfocan también en la investigación que anunció la directora nacional de inteligencia Tulsi Gabbard contra líderes del Partido Demócrata.

En TheDonald, los últimos giros en el caso Epstein son sólo una discusión de muchas.

Los comentaristas también hablan de temas como las vacunas, la cancelación del programa nocturno de Stephen Colbert y los documentos desclasificados recientemente por la directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Esos documentos desclasificados, aunque confirman la opinión predominante de que Rusia trató de influir en la contienda, llevaron a los aliados de Trump a pedir la detención del expresidente Barack Obama después de que Trump acusara a su predecesor de tratar de vincularle falsamente con Rusia.

Obama dijo que los comentarios de Trump eran "ridículos y un débil intento de distracción", y se le unieron otros demócratas que calificaron la maniobra de Gabbard de intento descarado de cambiar de tema.

Al igual que con la prometida publicación de los archivos de Epstein, Gabbard puede haber creado expectativas aún mayores entre los seguidores de MAGA que luego le pueden exigir cuentas.

Los que siguen hablando del caso Epstein se encuentran en foros de discusión tratando de descifrar lo que especulan que podrían ser significados ocultos detrás de las acciones de Trump y haciendo preguntas como por qué el gobierno del demócrata Joe Biden no hizo públicos los documentos del caso Epstein, si es que contienen algún material que pudiera dañar la reputación de Trump.

Algunos de los partidarios del actual mandatario se encuentran atrapados entre su deseo de obtener más información y la posibilidad de perjudicar a su movimiento si la saga continúa.

"Durante 10 años los izquierdistas han estado buscando algo, cualquier cosa, para generar una división entre Trump y MAGA", escribió un colaborador de TheDonald. "Este ha sido su intento más exitoso hasta ahora".

Otra persona respondió: "Trump creó la división abriendo la boca".

Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.