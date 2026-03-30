Caso contra Celso Gamboa se mete en agenda de medios en Estados Unidos

La extradición de un costarricense a Estados Unidos posiblemente puede ser la última de las prioridades de un medio de comunicación en ese país. Pero una figura como la Celso Gamboa, por sí sola, abrió la puerta a que su caso entrara en la agenda de la prensa local.

Medios como FOX SA Puro San Antonio, News4San Antonio, The Dallas Express y Hoodline publicaron sobre la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, al tiempo que destacaron algunos cargos que este ocupó en Costa Rica.

"Exjefe de seguridad de Costa Rica y acusado de tráfico acaba en un caso de drogas en el este de Texas", tituló la edición de Dallas del sitio de noticias Hoodline.

Ese medio, además, hizo hincapié en la reforma constitucional que la Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo de 2025 para permitir la extradición de nacionales en casos de narcotráfico. Una situación similar ocurrió con The Dallas Express.

Por su parte, los canales locales de las cadenas FOX y NBC se inclinaron por resaltar la trayectoria de Gamboa, su vínculo con el exconvicto Edwin "Pecho de Rata" López y los hechos por los que se les acusa en la Corte del Distrito Este de Texas.

Según una revisión de las publicaciones hecha por Teletica.com se extrae que la fuente de la información para los cuatro medios fue la misma: un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No obstante, las fechas de publicación oscilaron entre el 24 y el 26 de marzo pasados.

La nota de prensa apunta que a Gamboa se le achaca un supuesto tráfico de droga en grandes cantidades y la aparente facilitación del envío de "decenas de millones de dólares en cocaína" desde Colombia a Estados Unidos, que pasó por Costa Rica. También enfrenta cargos por presunta conspiración.

En cuanto a López, el comunicado reseña que este es acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con el aparente conocimiento de que sería enviada a los Estados Unidos.

Actualmente, los nacionales permanecen recluidos en la cárcel Collin County Jail, en McKinney, Texas, al sur de Estados Unidos, tras su extradición desde Costa Rica, el 20 de marzo pasado.

El juicio en su contra está previsto para iniciar el 1.° de junio próximo.