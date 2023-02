Casi mil niños migrantes siguen separados de sus padres en EE. UU.

3 de febrero de 2023, 5:33 AM

Washington, Estados Unidos | Un total de 998 niños migrantes separados de sus familias durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump aún no se han reunido con sus padres, informó este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.



Bajo la política de "tolerancia cero" aplicada por Trump de 2017 a enero de 2021, miles de niños fueron separados de sus familias para desalentar la masiva llegada de migrantes, en su mayoría de Centroamérica, a la frontera con México.



Muchos pudieron reunirse con sus padres durante el mandato del magnate republicano.



Cuando su sucesor, el demócrata Joe Biden, llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, prometió una política migratoria más "humana" y creó un grupo para reunir a los niños que seguían separados de sus progenitores.



El Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar "ha identificado hasta la fecha a 3.924 niños que fueron separados entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021", de los cuales 2.926 se han reunido con sus padres (incluidos los que lo hicieron durante el mandato de Trump), afirmó el DHS en un comunicado.



Al 1 de febrero de 2023, de los 998 restantes, 148 están en proceso de reunificación familiar y las oenegés que colaboran con el gobierno han informado a 183 familias de que pueden tramitarlo, añade.



Según el DHS, cuando el grupo de trabajo echó a andar hace dos años "la información disponible sobre las familias que habían sido separadas era, en el mejor de los casos, un mosaico", ensamblado a partir de documentación judicial que solo cubría parte del periodo.



En dos años el grupo ha reunido a más de 600 niños con sus padres, asegura.



"Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar sin descanso para reunir a las otras familias que sufrieron a causa de la anterior política cruel e inhumana, una política que no reflejaba los valores de nuestra nación", afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, citado en la nota.



El número de nuevas familias identificadas sigue aumentando a medida que estas informan a las autoridades de su situación.



Uno de los padres o tutor legal del niño puede registrarse a través de la página web Juntos.gov, que lo pone en contacto con un representante de la Organización Internacional para las Migraciones, con la que trabaja el gobierno, que le ayudará a preparar y enviar la solicitud para la reunificación.



Si se encuentra en el extranjero, la organización le ayuda a obtener los documentos necesarios para viajar y una vez en el país podrá conseguir un permiso humanitario que le autorice a vivir tres años en Estados Unidos, durante los cuales podrá solicitar un permiso de trabajo.



En el comunicado el DHS afirma que Mayorkas se ha reunido recientemente con algunas familias para "comprender mejor sus experiencias y necesidades actuales" y la directora del grupo de trabajo, Michelle Brané, viajó a Guatemala.



Biden propuso una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de migrantes en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero los demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre una reforma migratoria.