"Casi ciertamente" que Ómicron no es más severa que delta, dice asesor de Biden

El respetado científico estadounidense Anthony Fauci dijo que aunque llevará semanas determinar la severidad de la variante Ómicron del covid-19, los primeros indicios señalan que no es peor que las variantes previas y posiblemente sea más leve.



En declaraciones a la AFP, el asesor médico en jefe del presidente de EEUU, Joe Biden, señaló sobre la gravedad de Ómicron que "casi ciertamente no es más severa que la Delta" aunque destacó que la nueva variante es "claramente altamente transmisible", probablemente más que la Delta, que es la actualmente dominante en el mundo.



"Existe alguna indicación de que hasta podría ser menos grave, porque cuando se observan algunas de las cohortes que se están siguiendo en Sudáfrica, la proporción entre el número de infectados y el número de hospitalizados parece ser menor que con la delta.", afirmó.



Empero agregó que es importante no superestimar esos datos porque las poblaciones seguidas eran más jóvenes y tenían menos probabilidades de ser hospitalizadas."Creo que tomará un par de semanas, al menos en Sudáfrica", donde la variante se detectó por primera vez en noviembre, remarcó.



Datos epidemiológicos de todo el mundo también indican que la posibilidades reinfección son mayores con Ómicron.



Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, desglosó conocimientos e incógnitas sobre el ómicron en tres áreas: transmisibilidad, qué tanto evade la inmunidad de infecciones previas y vacunas y la gravedad de la enfermedad.



Según Fauci, los resultados de los experimentos de laboratorio sobre la potencia de los anticuerpos de las vacunas actuales contra ómicron deberían llegar desde "los próximos días a una semana".



"Mientras tengamos más infecciones en el resto del mundo, podría llevarnos más tiempo determinar su nivel de severidad", puntualizó.



Fauci dijo que un virus más transmisible que no genera enfermedades más graves y no genera más muertes y hospitalizaciones es "el mejor escenario".



"El peor escenario es aquel en el que el virus no sólo es altamente transmisible, sino que también causa una enfermedad grave y luego tienes otra ola de infecciones que no necesariamente se ven mitigadas por la vacuna o por infecciones previas de las personas", agregó.



"No creo que se produzca el peor de los escenarios, pero nunca se sabe", sentenció.