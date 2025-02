Casa Blanca dice al papa que se meta en sus asuntos tras crítica migratoria

Un consejero de Donald Trump reprendió este martes al papa Francisco por haber criticado la política migratoria del presidente de Estados Unidos, amigo de encomendarse a Dios y a la religión siempre que no le lleven la contraria.



En una carta a los arzobispos estadounidenses, el jesuita argentino, de 88 años, pidió "no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados".



Porque, según él, las expulsiones de migrantes en situación irregular constituyen una "importante crisis" que "lastima la dignidad" de las personas.



Unas declaraciones que escuecen en Estados Unidos, un país donde la política y la religión van de la mano.



Tom Homan, nombrado zar fronterizo por el propio Trump, reaccionó rápidamente. "Quiero que se centre en la iglesia católica y arregle eso y nos deje a nosotros la vigilancia fronteriza", dijo a periodistas en la Casa Blanca.



"¿Quiere atacarnos porque garantizamos la seguridad de nuestras fronteras? Hay un muro alrededor del Vaticano ¿verdad? No podemos tener un muro alrededor de Estados Unidos", soltó, molesto.

En realidad el sumo pontífice reconoce "el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar".



Trump ha impulsado un enfoque conservador y religioso en su segundo mandato pero las críticas le sientan mal.



El millonario, que cree que "Dios le salvó" la vida cuando un hombre disparó contra él durante un mitin en Pensilvania (noreste) en plena campaña electoral, ordenó por decreto la apertura de una Oficina de la fe en la Casa Blanca, dirigida por la televangelista Paula White, su asesora espiritual.



"Cambió algo en mí", confesó el republicano durante un desayuno de oración en el Capitolio la semana pasada. "Creía en Dios, pero ahora lo siento con mucha más fuerza", declaró.



"Persecución"

El magnate de 78 años se ha propuesto erradicar lo que él llamó la "persecución" de los cristianos en Estados Unidos y su gabinete tiene un perfil religioso, incluido su vicepresidente JD Vance, convertido al catolicismo hace unos años.



Al contrario de su predecesor demócrata Joe Biden, un devoto católico que iba a misa todas las semanas, Trump acude a la iglesia muy de vez en cuando pero se ha ganado el voto de los cristianos evangélicos tanto para su primera victoria electoral en 2016 como en 2024.



Eso no le impide atacar a los mensajeros bíblicos cuando lo contradicen.



Una obispa de Washington, Mariann Budde, lo vivió en carne propia.



En su plataforma Truth Social, el republicano la llamó "pseudoobispa" y pidió que ella y su iglesia se disculpen después de que Budde le suplicara "piedad" con los migrantes y los miembros de la comunidad LGTBQ.



Durante una misa solemne en la catedral nacional de Washington, la obispa habló del "miedo" que, según ella, se siente en todo el país y recalcó que "la gran mayoría de los migrantes no son delincuentes".



Trump suele equiparar a los migrantes con criminales y asegura que los delitos han aumentado debido a la afluencia migratoria pese a que las estadísticas oficiales lo desmienten.



En cuanto al papa, no es su primer encontronazo con Trump.



Durante la primera presidencia del magnate, de 2017 a 2021, el jefe de la iglesia católica, partidario de dar consuelo y ayudar a los migrantes, criticó el plan de Trump de construir un muro en la frontera con México para detener el flujo migratorio.



"Quien levanta un muro termina prisionero del muro que levantó, eso es ley universal, se da en el orden social y en el orden personal (...) Las alternativas son los puentes, levantar puentes", afirmó Francisco en 2019.

Además de seguir construyendo el muro, Donald Trump ordenó redadas contra migrantes, revocó las vías legales migratorias de Biden e incluso comenzó a enviar a la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, a personas en situación irregular en Estados Unidos.